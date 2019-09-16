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أمير الرياض يستقبل مدير فرع هيئة الغذاء والدواء بالقطاع الأوسط

أمير الرياض يستقبل مدير فرع هيئة الغذاء والدواء بالقطاع الأوسط
http://almnatiq.net/?p=774089
المناطق - الرياض
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم, مدير فرع هيئة الغذاء والدواء بالقطاع الأوسط الدكتور محمد بن ناصر الناصر وعدداً من مسؤولي الفرع.
وأطلع الدكتور الناصر سمو أمير منطقة الرياض على مهام وإجراءات تفعيل فرع الهيئة بالقطاع الأوسط من خلال تطبيق رساله الهيئة في حماية المجتمع من خلال تشريعات ومنظومات رقابية لضمان سلامة الغذاء والدواء والأجهزة الطبية ومنتجات التجميل والمبيدات والأعلاف.
واستعرض آليات العمل والتفتيش والرقابة والتأكد من مطابقة المواصفات القياسية وفسح إرساليات الأغذية والأدوية والأجهزة والمنتجات الطبية ومواد التجميل والأعلاف والمبيدات بمنفذ مطار الملك خالد الدولي والميناء الجاف.
واطلع سموه على مبادرات الهيئة فيما يخص الغذاء الصحي التي تشمل تقليل الملح والسكر في المنتجات الغذائية وكذلك الزيوت المهدرجة إضافة إلى إلزام المنشآت الغذائية بالتقيد بوضع السعرات الحرارية ومبادرة الهيئة في تقليل المبيدات في الخضار والفواكه.
وثمن الأمير فيصل بن بندر الجهود المبذولة, منوها بالحملات التفتيشية المشتركة مع فروع الجهات الحكومية ذات العلاقة وفاعليتها في ضبط وتحديد المخالفات وتعزيز التعاون والتنسيق الميداني المتكامل والشامل, متمنياً سموه للجميع التوفيق والنجاح.

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