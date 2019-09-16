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مؤسسة النقد تُطلِق حملة توعوية بعنوان “وعي مالي أكثر”

مؤسسة النقد تُطلِق حملة توعوية بعنوان “وعي مالي أكثر”
http://almnatiq.net/?p=774092
المناطق - واس

تطلق مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” غداً حملة توعوية واسعة بعنوان “وعي مالي أكثر”, من خلال فروعها المنتشرة في مناطق المملكة.
وتُعَدُّ هذه الحملة التي تستهدف أكبر شريحة ممكنة من فئات المجتمع من خلال تنظيم معارض توعوية داخل المراكز التجارية ضمن جهود المؤسسة المستمرة في تنظيم الحملات التوعوية والتثقيفية بين الجمهور التي تسعى من خلالها لرفع الوعي المالي والمعرفي لدى المتداولين بالنقد، إلى جانب خصائص العملة الوطنية والعلامات الأمنية الظاهرة للتعريف بالورقة السليمة، وتعزيز السلوك الإيجابي في التعامل مع فئات العملة المعدنية بجميع فئاتها، والتشجيع على استخدامها في التعاملات اليومية، وتنمية ثقافة الادخار.
كما تستهدف توعية عملاء الجهات المالية التي تشرف عليها مؤسسة النقد بحقوقهم ومسؤولياتهم، وتوضيح قنوات التواصل التي أتاحتها المؤسسة لاستقبال شكاوى واستفسارات العملاء ومعالجتها لدى الجهات المعنية وإطْلاعهم على حقوقهم المالية التي تمكنهم من اتخاذ قرارات مالية صحيحة تتناسب مع احتياجاتهم والتزاماتهم المالية.
وتشمل فعاليات المعارض – التي تستمر خمسة أسابيع – فقرات توعوية وترفيهية مُصممة خصيصًا لهذا الغرض تحتوي على مطبوعات توعوية، ومَحافظ جلدية لحفظ العملة المعدنية، إضافة إلى إطلاق مسابقة من خلال حساب “ساما” عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تستمر طيلة أيام الحملة التي يحظى بها الفائزون بجوائز قيّمة من المؤسسة.
وتأتي هذه الحملة التوعوية في إطار برنامج تطوير القطاع المالي – أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 – الذي يهدف إلى بناء قطاع مالي متطور ومتنوع وفاعل لدعم تنمية الاقتصاد الوطني، وتحفيز الادخار والتمويل والاستثمار، من خلال تطوير وتعميق مؤسسات القطاع المالي، وتعزيز وتمكين التخطيط المالي لدى شرائح المجتمع كافة.

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