وزير النقل يستقبل السفير الأمريكي لدى المملكة

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استقبل معالي وزير النقل الدكتور نبيل بن محمد العامودي, بمكتبه في جدة اليوم، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون أبي زيد، وقائد البعثة العسكرية اللواء ويندل هاجلر، ومسؤول القسم السياسي بالسفارة الأمريكية جوناثان بينولي.

وجرى خلال اللقاء مناقشة أوجه التعاون المشترك في مجالات النقل المختلفة في أطر التعاون المشترك بين الدولتين الصديقتين.