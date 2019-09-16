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أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأمير مشاري بن محمد بن عياف آل مقرن

أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأمير مشاري بن محمد بن عياف آل مقرن
http://almnatiq.net/?p=774119
المناطق - واس

أدى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض عقب صلاة العصر اليوم, صلاة الميت على صاحب السمو الأمير مشاري بن محمد بن عياف آل مقرن – رحمه الله – وذلك بجامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض .
وأدى الصلاة مع سموه صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان وصاحب سمو الأمير عبدالعزيز بن محمد عياف وصاحب سمو الأمير خالد بن عبدالعزيز بن مشاري وصاحب السمو الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف وأبناء الفقيد صاحب السمو الأمير فيصل بن مشاري بن محمد بن عياف آل مقرن وصاحب السمو الأمير فهد بن مشاري بن محمد بن عياف آل مقرن وصاحب السمو الأمير محمد بن مشاري بن محمد بن عياف آل مقرن وصاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن مشاري بن محمد بن عياف آل مقرن وصاحب السمو الأمير عبدالله بن مشاري بن محمد بن عياف آل مقرن و صاحب السمو الأمير سلطان بن مشاري بن محمد بن عياف آل مقرن وصاحب السمو الأمير خالد بن مشاري بن محمد بن عياف آل مقرن وصاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن مشاري بن محمد بن عياف آل مقرن وعدد من أصحاب السمو الأمراء والمسؤولين وجمع من المواطنين.

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