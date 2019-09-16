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جمعية أهل الحديث الباكستانية تستنكر الهجمات الإرهابية على معملين تابعين لشركة أرامكو

جمعية أهل الحديث الباكستانية تستنكر الهجمات الإرهابية على معملين تابعين لشركة أرامكو

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جمعية أهل الحديث الباكستانية تستنكر الهجمات الإرهابية على معملين تابعين لشركة أرامكو

جمعية أهل الحديث الباكستانية تستنكر الهجمات الإرهابية على معملين تابعين لشركة أرامكو
http://almnatiq.net/?p=774137
المناطق - واس

أعربت جمعية أهل الحديث المركزية في باكستان، عن إدانتها الشديدة للعمل الإرهابي الجبان الذي استهداف معملين تابعين لشركة أرامكو بمحافظة بقيق وهجرة خريص، مؤكدًة تضامنها ووقوفها مع المملكة العربية السعودية وثقتها التامة بقدرات المملكة الدفاعية والأمنية الرادعة لأي عدوان.

جاء ذلك في بيان صادر عن رئيس جمعية أهل الحديث المركزية في باكستان عضو مجلس الشيوخ الشيخ البروفيسور ساجد مير اليوم، مؤكداً وقوف علماء وشعب باكستان مع المملكة ودعمهم لقراراتها في الدفاع عن أمن بلاد الحرمين الشريفين، وفي مكافحة الإرهاب، ويؤيدون كل ما تتخذه من إجراءات وقرارات لحماية أمنها.

كما أكد الشيخ ساجد مير على ضرورة وقوف الأمة الإسلامية مع المملكة، ودعم قراراتها في الدفاع عن أمن بلاد المسلمين وأمن الحرمين الشريفين.

من جانبه، قال الأمين العام للجمعية عضو مجلس الشيوخ الباكستاني الشيخ الدكتور عبدالكريم بخش إن جمعية أهل الحديث تندد هذا العدوان الجبان وتعده يداً إيرانية، مشيراً إلى أن هذا العمل الإرهابي يدل على أن أعداء الأمة يعملون على مخطط إقليمي خطير.

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