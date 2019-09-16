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بالفيديو.. بوتين يستشهد بآيات من القرآن ردا على سؤال حول “أرامكو” ودفاع السعودية عن نفسها

بالفيديو.. بوتين يستشهد بآيات من القرآن ردا على سؤال حول “أرامكو” ودفاع السعودية عن نفسها
http://almnatiq.net/?p=774150
المناطق - الرياض

رد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على سؤال حول الطريقة التي يمكن لروسيا أن تساعد بها السعودية، بعد الهجمات التي تعرضت لها شركة “أرامكو”.

وقال بوتين خلال القمة الثلاثية التي جمعته مع أردوغان وروحاني في أنقرة حول التسوية السورية: “علي هنا أن أستشهد بالقرآن الكريم أيضا الذي يدعو إلى الدفاع عن النفس وعدم الاعتداء”، في إشارة منه إلى آية: “وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ”.

وأضاف مازحا أنه على السعودية إذا أرادت الدفاع عن نفسها أن “تحذو حذو إيران التي اقتنت من روسيا صواريخ إس-300، وحذو تركيا التي اشترت منا إس-400، فهذه الصواريخ وسيلة ناجعة لتأمين وحماية أي بنى تحتية من أي اعتداء وهجوم جوي”.

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