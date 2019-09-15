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إنشاء إدارة للأمن السيبراني بأمانة منطقة جازان

إنشاء إدارة للأمن السيبراني بأمانة منطقة جازان
http://almnatiq.net/?p=774153
المناطق - فضه عطيف

أصدر أمين منطقة جازان الأستاذ نايف بن سعيدان ، قراراً بإنشاء إدارة للأمن السيبراني بأمانة جازان وتم تكليف الأستاذ علي بن أحمد جعفري مديرًا لإدارة الأمن السيبراني بالأمانة .

وأكد ابن سعيدان أن أهمية أمن المعلومات للقطاع البلدي تأتي مُلحة مع التحولات الرقمية والإعتماد بشكل كبير على الخدمات الإلكترونية والمنصات التفاعلية ، وهذا يتطلب ضرورة المحافظة على أمن وسلامة المعلومات والبيانات وحمايتها .

من جهته أعرب الأستاذ علي أحمد جعفري عن بالغ شكره وتقديره لسعادة أمين منطقة جازان على هذه الثقة التي ستكون حافزًا له في تطوير أنظمة حماية المعلومات والعمل على زيادة الوعي بالأمن السيبراني لمنسوبي أمانة منطقة جازان .

وجاءت هذه القرارات في إطار خطة الأمانة على التطوير والإعتماد على الكفاءات المؤهلة، والاستفادة من الطاقات والكوادر البشرية الشابة، بعد أن استحدثت مؤخراً عدة إدارات لتطوير العمل ، والرفع من مستوى الأداء لتقديم أفضل الخدمات البلدية .

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