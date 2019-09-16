انطلاق حملة ” شرقية جميلة بلا أنقاض ” بمحافظة الخفجي

المناطق - سطام الفروان

انطلقت حملة “شرقية جميلة بلا أنقاض” صباح هذا اليوم الأثنين في محافظة الخفجي، برعاية وحضور محافظ الخفجي محمد بن سلطان الهزاع و بحضور رئيس بلدية محافظة الخفجي المهندس محمد الحميداني ورئيس المجلس البلدي الأستاذ خالد العنزي وعدد من أعضاء المجلس البلدى.

وأوضح محافظ الخفجي محمد بن سلطان الهزاع بأن الحملة التي دشنها صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية، تهدف إلى إزالة جميع الأنقاض والمخلفات وجميع الملوثات البصرية بالمحافظة والمراكز التابعة لها وتحسين المشهد الحضري للمحافظة وسط بيئة حضارية ذات طابع إنساني خالي من التشوهات، مشيراً إلى أن الحملة تشمل جميع أحياء المحافظة السكنية والساحات العامة والمراكز التابعة ومنطقة الصناعية وسوق الماشية وفق الجدول الزمني المعد لذلك.

وقال “الهزاع” بأنه تم الاستعداد والتحضير للحملة بعقد اجتماعات موسعة بين البلدية والجهات ذات العلاقة لحصر جميع المواقع التي تتواجد بها أنقاض وملوثات بصرية حتى يمكن رفعها تدريجياً من جميع نقاط التجمعات وتسوية ومسح الأراضي بعد رفع الملوثات منها.