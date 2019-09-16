ترامب: لا نريد حربا مع إيران لكن الولايات المتحدة أكثر استعدادا للحرب من أي دولة

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب الاثنين، إن واشنطن لا تريد الحرب لكنها مستعدة لكل الخيارات. وأضاف أنه “علينا أن نعرف أولا من المسؤول عن استهداف المنشآت النفطية في السعودية”.

وأكد الرئيس الأميركي في مؤتمر صحافي أن السعودية لديها معلومات كثيرة حول من يقف وراء هجوم أرامكو. وتابع “لسنا على عجلة وسيكون لدينا موقف بناء على النتائج النهائية لهجوم أرامكو”،

وأضاف ترمب أن أميركا مستعدة لمواجهة النزاعات أكثر من أي دولة أخرى في التاريخ، ولفت إلى أن الخيار الدبلوماسي لم يستنفد بعد مع إيران.

وأشار ترمب إلى الاتفاق الذي وقعته الإدارة السابقة واعتبره أنه كان أشبه بكارثة.