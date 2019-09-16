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رصد وفاة 170 حالة تحت التعذيب بينهم نساء وأطفال في سجون ميليشيا الحوثي

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رصد وفاة 170 حالة تحت التعذيب بينهم نساء وأطفال في سجون ميليشيا الحوثي

رصد وفاة 170 حالة تحت التعذيب بينهم نساء وأطفال في سجون ميليشيا الحوثي
http://almnatiq.net/?p=774168
المناطق - واس

أكد التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان أنهُ رصد 455 حالة تعذيب ارتكبتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران خلال الفترة من سبتمبر 2014 وحتى ديسمبر 2018م، موضحاً أنّ أغلب حالات التعذيب سُجلت في أمانة العاصمة بواقع 295 حالة، يأتي بعدها سجون محافظة صنعاء بواقع 86 حالة تليها محافظة أب بواقع 74 حالة.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية ” سبأ ” عن الندوة التي نظمها تحالف رصد على هامش انعقاد الدورة الـ 42 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة بمدينة جنيف السويسرية بالتعاون مع الاتحاد العالمي للجاليات اليمنية، والتي أشار فيها إلى أن 170 ضحية توفيت بسبب التعذيب بينهم تسعة أطفال وامرأتين و6 مسنين.

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