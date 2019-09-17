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بشرى لمدراء المدارس والوكلاء.. مكافآت شهرية ضمن لائحة الوظائف الجديدة

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بشرى لمدراء المدارس والوكلاء.. مكافآت شهرية ضمن لائحة الوظائف الجديدة

بشرى لمدراء المدارس والوكلاء.. مكافآت شهرية ضمن لائحة الوظائف الجديدة
http://almnatiq.net/?p=774190
المناطق_الرياض

أوضح وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، أن الوزارة تعمل حاليا على تطبيق لائحة الوظائف التعليمية الجديدة بما يحقق رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة مخرجات التعليم العام، مضيفا أنه سيتم منح مدراء المدارس والوكلاء والمشرفين مكافآت شهرية

وأشار إلى أن لائحة الوظائف التعليمية أتت بعدد من المفاهيم الجديدة مثل المعايير المهنية والرخص المهنية وركزت على التطوير المهني

وأضاف آل الشيخ أن لائحة الوظائف التعليمية تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في القطاع التعليمي بما يتوافق مع رؤية المملكة

وشدد الوزير على أن لائحة الوظائف التعليمية حرصت على عدم تأثر المعلمين على رأس العمل من تحويلهم على اللائحة الجديدة

وتابع الوزير آل الشيخ أن لائحة الوظائف التعليمية ربطت الترقية بالجدارة والاستحقاق، ولم تشترط وجود شاغر للترقية حيث أن المعلم المستحق للترقية تتم ترقيته برقمه الوظيفي

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