الرئيس اللبناني: علينا العودة لحمل شعار فلسطين لإنقاذها من صفقة القرن

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أكد الرئيس اللبناني ميشال عون “ضرورة العودة لحمل شعار القضية الأساسية قضية فلسطين”، داعيا إلى “التنبه للمخطط الإسرائيلي الذي يهدف إلى فرض الحلول على الدول العربية عبر صفقة القرن”

وقال عون إن “إسرائيل ترى أن الظروف مواتية لتحقيق مبتغاها في ظل التشرذم القائم بين الدول العربية”

وجاء كلام عون خلال استقباله قبل ظهر اليوم الاثنين رئيس الهيئة التنفيذية في “رابطة قدماء القوى المسلحة اللبنانية” اللواء عثمان عثمان، مع وفد من المشاركين في “مؤتمر الاتحاد العربي للمحاربين القدماء وضحايا الحرب” الذي بدأ أعمال دورة جمعيته العمومية الـ 28 اليوم في بيروت

وأضاف عون قائلا: “الحرب أفقدتنا الملايين، لا سيما في الفترة الحالية حيث مختلف الدول العربية تتنافر في ما بينها، في ظل صراع النفوذ بين الدول العظمى على المنطقة، ونحن نحصد تداعيات هذا الصراع من جوع ومآس ومعاناة وحروب وإرهاب، في مقابل المخطط الإسرائيلي الهادف إلى تحقيق ما يسمى بـ(صفقة القرن)، لأن إسرائيل ترى أن الفرصة مواتية في هذه الظروف لتحقيق مبتغاها في ظل التشتت والانقسام العربي”

وأضاف: “محاولة فرض الحلول علينا يجب أن توقظ الجميع للعودة إلى القضية الأساسية. لأنه في حال حصل غير ذلك، لا نعلم ما هي النهاية التي سنصل إليها ولكن من المؤكد أنها ستكون صعبة جدا. فضم المزيد من الأراضي الفلسطينية إلى إسرائيل أصبح من الوسائل الأساسية التي تستعمل في السباق الانتخابي الإسرائيلي. لذلك علينا اليوم العودة لحمل شعار فلسطين، شعار القضية الأساسية، ولنصغي إلى صوت العقل والقلب، خصوصا أن إسرائيل لا تعمل فقط على مستوى أفراد، بل على مستوى شعوب بهدف بث التفرقة بينها”