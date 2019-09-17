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قرقاش: هجوم أرامكو الإرهابي تصعيد خطير وأي تبرير مرفوض تماماً

قرقاش: هجوم أرامكو الإرهابي تصعيد خطير وأي تبرير مرفوض تماماً
http://almnatiq.net/?p=774211
المناطق_متابعات

أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، اليوم الثلاثاء، أن الهجوم الذي استهدف منشأتي نفط في السعودية السبت تصعيد خطير في حد ذاته، مشدداً على أن أي تبرير للهجوم الإرهابي مرفوض تماماً

وأوضح في تغريدة على حسابه على تويتر قائلاً: تبرير الهجوم الإرهابي وغير المسبوق على منشآت أرامكو من باب تطورات حرب اليمن مرفوض تماماً

وأضاف: الهجوم على السعودية تصعيد خطير في حد ذاته، والموقع الصحيح لكل دولة عربية وكل دولة مسؤولة في المجتمع الدولي يجب أن يكون مع السعودية ومع استقرار المنطقة وأمانها.

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