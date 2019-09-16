أمانة جائزة الأمير فهد بن سلطان للتفوق العلمي والتميز تعقد اجتماعها الدوري وتمدد فترة استقبال طلبات الترشح

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مددت أمانة جائزة الأمير فهد بن سلطان للتفوق العلمي والتميز فترة استقبال طلبات الترشح للجائزة حتى تاريخ 5 / 3 / 1441هـ

جاء ذلك في ختام اجتماعها الدوري الذي رأسه أمين عام الجائزة د. محمد بن عبدالله اللحيدان بحضور الأعضاء.

وأوضح د. اللحيدان أن الاجتماع ناقش عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وتناول سير العمل في مراحل الجائزة السابقة، والاطلاع على ما تم إنجازه منها ، مشيراً إلى أن تمديد فترة استقبال طلبات الترشح للجائزة جاء من أجل إتاحة الفرصة لأكبر عدد من أبناء المنطقة للمشاركة في دورتها الحالية خاصة في ظل إضافة مجالات جديدة للجائزة .

ونوه الأمين العام بمتابعة واهتمام ودعم صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك رئيس اللجنة العليا للجائزة، وحرصه على أن تصبح جائزة سموه أداة فعالة لتحسين وإدارة الحراك الإبداعي والثقافي والتنافسي بين أبناء وبنات المنطقة في المجالات كافة، ولتواكب رؤية المملكة 2030 لدعم المتفوقين والمتميزين , أفراداً وجماعات ومؤسسات حكومية وأهلية.