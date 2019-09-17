وظائف إدارية وهندسية للرجال والنساء في الرياض

المناطق_الرياض

أعلنت شركة ناقل (التابعة للبريد السعودي) عن توفر 55 وظيفة إدارية وهندسية شاغرة للرجال والنساء حديثي التخرج من حملة البكالوريوسمن خلال برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات على النحو التالي:

ممثل خدمة عملاء (عدد 40 – للنساء) ومن شروطها: أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية وحاصلة على درجة البكالوريوس (لا يشترط تخصص محدد) ولا يشترط توفر الخبرة والعمل بدوام كامل (فترتين).

الوصف الوظيفى: توفير معلومات حول المنتجات والخدمات المقدمة للعملاء، وحل المشكلات أو تصعيدها إلى المستويات الأعلى، واقتراح تدابير تصحيحية لاستباق استعلامات العملاء ومنع حدوث الشكاوى.

مهندس ميكانيكي (عدد 15 – للرجال) ومن شروطها : أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وحاصل على درجة البكالوريوس في (الهندسة الميكانيكية) ولا يشترط الخبرة والعمل بدوام كامل (فترة واحدة صباحية).

الوصف الوظيفى: دراسة المعدات والنظم الميكانيكية، وتصميمها. تقديم المشورة بشأن النواحي الميكانيكية للمواد، والإشراف على أنشطة الإنتاج والتركيب والصيانة.

وسيتم التقديم لهذه الوظائف من خلال الرابط التالي:

https://www.taqat.sa