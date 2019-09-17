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كبار العلماء عن هجوم أرامكو: اعتداءات آثمة تؤكد عدوانية من يقف وراءها

كبار العلماء عن هجوم أرامكو: اعتداءات آثمة تؤكد عدوانية من يقف وراءها
http://almnatiq.net/?p=774223
المناطق_واس

أدانت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بشدة الهجومين الإجراميين اللذين استهدفا معملين تابعين لشركة ارامكو في محافظة بقيق وهجرة خريص السبت الماضي مما خلف أضرارا على إمدادات الطاقة التي هي عصب الاقتصاد العالمي

وقالت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء في بيانها الصادر هذا اليوم:

إن هذه الاعتداءات الآثمة والأفعال الطائشة تؤكد الطبيعة العدوانية لمن يقف وراءها، التي تهدد السلم والأمن العالميين

مؤكدة في هذا الصدد أن هذه الأعمال العدوانية لن تثني هذه البلاد الطيبة المباركة المملكة العربية السعودية عن نهجها الممتد من ثوابتها وسياستها وسيادتها في شجاعة وحزم، وصبر وحلم، وتوازن في النظر والرؤية

هذا وإننا لنقدر وقفة شعب المملكة خلف قيادته صفًا واحدًا في مواجهة هذا العدوان الإرهابي والتعامل معه باتخاذ الإجراءات المناسبة في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات بما يكفل أمن المملكة واستقرارها بحول الله

وتدعو الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء المؤسسات الإفتائية والمجامع العلمية في العالم إلى إدانة هذه الأعمال العدوانية ومن يقف وراءها

وستبقى هذه البلاد بحول الله وقوته عزيزة محفوظة، وهي -بحمدلله- برجالها وجنودها وولاة أمرها صمام الأمان في حماية بلاد الحرمين الشريفين ومقدسات المسلمين

والله سبحانه وتعالى نعم المولى ونعم النصير

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