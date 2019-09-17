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“واشنطن بوست”: وزير الدفاع الأميركي دعا الى “رد مقيد ومحدود” على الهجوم الإيراني على منشآت أرامكو

“واشنطن بوست”: وزير الدفاع الأميركي دعا الى “رد مقيد ومحدود” على الهجوم الإيراني على منشآت أرامكو

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“واشنطن بوست”: وزير الدفاع الأميركي دعا الى “رد مقيد ومحدود” على الهجوم الإيراني على منشآت أرامكو

“واشنطن بوست”: وزير الدفاع الأميركي دعا الى “رد مقيد ومحدود” على الهجوم الإيراني على منشآت أرامكو
http://almnatiq.net/?p=774237
المناطق_وكالات

تابعت الولايات المتحدة توجيه أصابع الاتهام إلى إيران في المسؤولية عن الهجمات على منشآت أرامكو السعودية واستحوذ الأمر على جزء كبير الاثنين من تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب لدى استقباله ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة

وأكد ترمب أن وزير الخارجية مايك بومبيو سيتوجّه إلى السعودية للاطلاع من المسؤولين فيها على معلومات إضافية حول الهجوم

كما أشار إلى أن ادارته تتحدّث إلى الشركاء الدوليين خصوصاً الأوروبيين

“رد مقيد ومحدود”

وكان أعضاء مجلس الأمن القومي الأميركي اجتمعوا صباح الاثنين في البيت الأبيض لمناقشة الهجوم، بحسب ما كشف وزير الدفاع مارك أسبر في تغريدة له قائلاً :”إن قادة البنتاغون وباقي اعضاء الادارة، اطلعوا الرئيس الاميركي على الوضع

وفي هذا السياق، أفادت صحيفة واشنطن بوست أن وزير الدفاع الأميركي دعا الى “رد مقيد ومحدود” على الهجوم الإيراني

ونقلت الصحيفة عن ” مسؤولين مطلعين على مداولات وزارة الدفاع”، قولهم إن مسؤولي البنتاغون أوصوا برد محدود على الهجمات الأخيرة على منشآت النفط السعودية، واستبعاد وقوع صراع واسع ومكلف مع إيران

وكان وزير الدفاع أشار إلى أن القوات الملسحة الأميركية تعمل إلى جانب أجهزة الإدارة مع الشركاء للتعاطي مع الهجوم غير المسبوق وللدفاع عن النظام العالمي المبني على الأصول القانونية التي تهددها إيران

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