الإطاحة بـ 3 وافدين قاموا بسرقات أموال من مؤسسات خاصة في الرياض

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http://almnatiq.net/?p=774245
المناطق_الرياض

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم/ شــاكر بـن سليمان التويجــــري، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال, وفقاً لإجراءات البحث والتحري والاستدلال أسفرت -بفضلٍ من الله- عن القبض على (ثلاثة متهمين من الجنسية اليمنية ، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث ، وذلك لتوفر الدلائل على قيامهم بارتكاب خمس جرائم سرقة من مقار مؤسسات ومطاعم ومحلات تجارية بعد تكسير أقفالها الخارجية, حيث جاوزت قيمة المسروقات مبلغ المائة ألف ريال, ومن خلال إجراءات الاستدلال الاولية المتخذة بحقهم أقروا بما نسب اليهم, جرى إيقافهم واتخذت بحقهم كافة الإجراءات النظامية.
وشرطة منطقة الرياض، إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره، والله الهادي إلى سواء السبيل.

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