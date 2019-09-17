أبرز المباريات العربية والعالمية اليوم الثلاثاء

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تجرى مساء اليوم الثلاثاء الموافق 17-9-2019 العديد من المواجهات المثيرة في الدوريات العربية والعالمية ، حيث يلتقي الهلال السعودي بنظيره الاتحاد في دوري أبطال آسيا، فيما يواجه برشلونة الاسباني بروسيا دورتموند الالماني ، وليفربول مع نابولي وأياكس الهولندي مع ليل الفرنسي في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

دوري أبطال أوروبا

19:55 انتر ميلان – إيطاليا ضد سلافيا براغ – التشيك

19:55 ليون – فرنسا ضد زينيت سانت بطرسبرغ – روسيا

22:00 بوروسيا دورتموند – ألمانيا ضد برشلونة – أسبانيا

22:00 نابولي – إيطاليا ضد ليفربول – إنجلترا

22:00 ريد بول سالزبورغ – النمسا ضد كي آر سي جينك – بلجيكا

22:00 أياكس أمستردام – هولندا ضد ليل – فرنسا

22:00 تشيلسي – إنجلترا ضد فالنسيا – أسبانيا

22:00 بنفيكا – البرتغال ضد لايبزيج – ألمانيا

دوري أبطال آسيا 2019:

13:30 اوراوا ريد دياموندز – اليابان ضد شنغهاي – الصين ربع النهائي

20:00 الهلال – السعودية ضد الاتحاد – السعودية ربع النهائي

كأس محمد السادس للاندية الابطال:

18:00 المحرق – البحرين ضد النادي الرياضي القسنطيني – الجزائر دور الـ 32