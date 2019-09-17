صحة حفرالباطن تفعل حملة “كن مسعفا ” لليوم العالمي للإسعافات الأولية

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تزامناً مع اليوم العالمي للإسعافات الأولية، فعلت صحة حفرالباطن حملة توعوية “ كن مسعفا” في جميع المستشفيات وذلك لتعريف الجمهور بأهمية تعلم الإسعافات الأولية للحفاظ على أرواح الناس ، أضافة إلى تعريفهم بأنها رعاية أولية مؤقتة يحصل عليها الإنسان عند تعرضه لحالة صحية طارئة بشكل مُفاجئ، من أجل إنقاذ حياته إلى حين وصول الطبيب من أجل تقديم الرعاية المُختصة له أو نقله إلى اقرب مستشفى

وتحرص صحة حفرالباطن على تفعيل هذه الحملات استمراراً للجهود التوعوية وللحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع