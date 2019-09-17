احدث الأخبار

 الاتصالات وتقنية المعلومات” و”هدف” يدشنان برنامجاً لتوطين 14 ألف فرصة وظيفية
أبرز المواد
 الأمير تركي بن طلال: حرصنا على أن يكون 70% من حاضري المؤتمر من المستفيدين من البيئة والزراعة في عسير
أبرز المواد
 خطر الإبادة الجماعية يهدد الروهينجا في ميانمار
أبرز المواد
 صحة حفرالباطن تفعل حملة “كن مسعفا ” لليوم العالمي للإسعافات الأولية
أبرز المواد
 الإطاحة بـ 3 وافدين قاموا بسرقات أموال من مؤسسات خاصة في الرياض
أبرز المواد
 “رصد” تطالب باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية أطفال اليمن من انتهاكات ميليشيا الحوثي
أبرز المواد
 أبرز المباريات العربية والعالمية اليوم الثلاثاء
أبرز المواد
 ديوان المظالم: القضاء الإداري بالمملكة قضاء مستقل يبسط رقابته على كافة الأجهزة الإدارية
أبرز المواد
 كوب الشاي.. ماذا يفعل بدماغ الإنسان؟
أبرز المواد
 هل يستلزم إصدار أو تجديد جواز سفر الزوجة سداد المخالفات المرورية؟.. أبشر يوضح
أبرز المواد
 “واشنطن بوست”: وزير الدفاع الأميركي دعا الى “رد مقيد ومحدود” على الهجوم الإيراني على منشآت أرامكو
أبرز المواد
 وظائف إدارية وهندسية للرجال والنساء في الرياض
أبرز المواد
 الاتصالات وتقنية المعلومات” و”هدف” يدشنان برنامجاً لتوطين 14 ألف فرصة وظيفية

 الاتصالات وتقنية المعلومات” و”هدف” يدشنان برنامجاً لتوطين 14 ألف فرصة وظيفية

أبرز المواد
الأمير تركي بن طلال: حرصنا على أن يكون 70% من حاضري المؤتمر من المستفيدين من البيئة والزراعة في عسير

الأمير تركي بن طلال: حرصنا على أن يكون 70% من حاضري المؤتمر من المستفيدين من البيئة والزراعة في عسير

أبرز المواد
خطر الإبادة الجماعية يهدد الروهينجا في ميانمار

خطر الإبادة الجماعية يهدد الروهينجا في ميانمار

أبرز المواد
صحة حفرالباطن تفعل حملة “كن مسعفا ” لليوم العالمي للإسعافات الأولية

صحة حفرالباطن تفعل حملة “كن مسعفا ” لليوم العالمي للإسعافات الأولية

أبرز المواد

خطر الإبادة الجماعية يهدد الروهينجا في ميانمار

خطر الإبادة الجماعية يهدد الروهينجا في ميانمار
http://almnatiq.net/?p=774261
المناطق_وكالات

قال محققون مستقلون معينون من قبل الأمم المتحدة إن مئات الآلاف من الروهينجا الذين ما زالوا في ميانمار قد يواجهون تهديدا بالإبادة الجماعية “أكبر من أي وقت مضى”، وسط محاولات الحكومة “لمحو هويتهم وإخراجهم من البلاد”.

وفي تقرير يشرح بالتفصيل الانتهاكات المزعومة في ميانمار خلال العام الماضي، شددت البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق، على أن الكثير من الظروف التي أدت إلى “القتل والاغتصاب والاغتصاب الجماعي والعقاب والتشريد القسري وغيره من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان” من قبل جيش البلاد، والتي دفعت نحو 700 ألف من الروهينجا إلى الفرار إلى بنغلاديش المجاورة في عام 2017، لا تزال قائمة.

ومشيرة إلى انعدام مساءلة مرتكبي هذه الجرائم المزعومة، فضلا عن إخفاق ميانمار في “التحقيق في الإبادة الجماعية وسن تشريع فعال يجرم الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها” استنتجت اللجنة المستقلة المعينة من قبل الأمم المتحدة “أن الأدلة التي تثبت نية الإبادة الجماعية من جانب الدولة”، عززت الشعور بأن “هناك خطرا بحدوث أعمال إبادة جماعية أو تكرارها”.

روابط ذات صلة

 الاتصالات وتقنية المعلومات” و”هدف” يدشنان برنامجاً لتوطين 14 ألف فرصة وظيفية

 الاتصالات وتقنية المعلومات” و”هدف” يدشنان برنامجاً لتوطين 14 ألف فرصة وظيفية
الأمير تركي بن طلال: حرصنا على أن يكون 70% من حاضري المؤتمر من المستفيدين من البيئة والزراعة في عسير

الأمير تركي بن طلال: حرصنا على أن يكون 70% من حاضري المؤتمر من المستفيدين من البيئة والزراعة في عسير
صحة حفرالباطن تفعل حملة “كن مسعفا ” لليوم العالمي للإسعافات الأولية

صحة حفرالباطن تفعل حملة “كن مسعفا ” لليوم العالمي للإسعافات الأولية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*