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 الاتصالات وتقنية المعلومات” و”هدف” يدشنان برنامجاً لتوطين 14 ألف فرصة وظيفية

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 الاتصالات وتقنية المعلومات” و”هدف” يدشنان برنامجاً لتوطين 14 ألف فرصة وظيفية

 الاتصالات وتقنية المعلومات” و”هدف” يدشنان برنامجاً لتوطين 14 ألف فرصة وظيفية
http://almnatiq.net/?p=774270
المناطق_الرياض

 

أطلقت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) برنامجاً مشتركاً لتوطين 14 ألف فرصة وظيفية في منشآت قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.

ودشن معالي المهندس هيثم بن عبد الرحمن العوهلي نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات وسعادة الدكتور محمد بن أحمد السديري المدير العام لصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) اليوم (الاثنين) البرنامج بالتزامن مع بدء فعاليات ملتقى لقاءات جدة 2019، وذلك انطلاقاً من أهداف رؤية المملكة 2030.

وأكد نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات أن البرنامج يسهم في دعم المنشآت من خلال استقطاب الكوادر الوطنية وتأهيلها، مشيراً إلى أن البرنامج والذي ينقسم إلى أربع مراحل يستهدف في مرحلته الأولى وظائف الدعم الفني، وفي الثانية وظائف تحليل البيانات، في حين خصصت المرحلتين الثالثة والرابعة لوظائف مدراء المشاريع وموظفي مراكز الاتصال.

من جهته، قال مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية:” نفخر اليوم بإطلاق برنامج نوعي مع قطاع هام وحساس مثل قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات حيث أطلقنا معاً برنامج لدعم توطين وظائف الاتصالات وتقنية المعلومات؛ وسيتم تقديم برامج تدريبية متخصصة وبرامج تأهيلية وإرشادية من قبل الوزارة وفق نماذج أعمال نوعية لتحفيز الطلب وسوف يقدم الصندوق برنامج الدعم المالي”.

وأشار الدكتور السديري إلى أن الوظائف المدعومة تشمل مجالات نوعية مثل وظائف الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وتطوير البرمجيات وتطوير الألعاب وقواعد البيانات وجودة البرمجيات وإدارة وتشغيل التطبيقات والشبكات؛ مبيناً أن البرنامج يرتكز على دعم التوطين الوظيفي من خلال التأهيل والتدريب وتوفير 14 ألف فرصة وظيفية للشباب من الجنسين وتزويدهم بالمعارف والمهارات لمواءمة احتياجات سوق العمل في وظائف الاتصالات وتقنية المعلومات في المنشآت الخاصة بالقطاع.

 

وأكدت الوزارة والصندوق التزامهما بتقديم التسهيلات لتوطين وظائف الاتصالات وتقنية المعلومات في منشآت قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وذلك وفقاً للأنظمة والسياسات المتبعة لدى كل طرف، والتنسيق المشترك بين الطرفين من أجل قيام الوزارة بالإشراف على منشآت قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، إلى جانب تمكينها وتسهيل عملية التسجيل في برامج دعم التوظيف لرفع المهارات وفق الشروط والضوابط المعتمدة لدى الصندوق، وتعريف منشآت قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بمعايير بيئة العمل الموائمة والشاملة للأشخاص ذوي الاعاقة حسب معايير الدليل الارشادي للوصول الشامل في البيئة العمل، والتنسيق المشترك بين الطرفين من أجل حث وتشجيع منشآت قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات لإحلال وتوطين الوظائف المشغولة بالعمالة الوافدة ضمن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات التي يمكن اشغالها بالباحثين عن عمل من السعوديين.

 

ووفقاً للاتفاقية يقدم صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) الدعم للبرنامج ضمن برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات المخصص لوظائف قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات حسب الآلية المعتمدة، في حين تلتزم وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بتعريف المنشآت على البرنامج المعتمد لدى الصندوق وتأكيد التزامهم بشروط وأحكام البرنامج.

 

وبحسب الاتفاقية تتولى وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات المراحل الثلاث من البرنامج (التوظيف، التدريب، الإرشاد)، والإشراف على آلية تنفيذ التدريب وتحديد المسارات التدريبية وضمان جودة التدريب، وقياس الأثر وتحقيق المستهدفات المحددة، في حين يقدم صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) التسهيلات الممكنة لتسجيل المنشآت وطلاب العمل في البوابة الوطنية للعمل بالتنسيق مع الوزارة.

 

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