هوساي يحذر ليفربول قبل “موقعة نابولي”

المناطق - وكالات

حذر الظهير الأيمن لنادي نابولي الإيطالي، السيد هوساي، ليفربول الإنجليزي حامل اللقب من توقع “اللعب بهدوء”، وقال إن مهمة “الريدز” ستكون صعبة، خلال مباراة الثلاثاء، في إطار دوري أبطال أوروبا.

وأدلى الدولي الألباني بتصريحات قبل لقاء الفريقين في مستهل مشوارهما في دور المجموعات للمسابقة الأوروبية.

وقال هوساي: “أعتقد أن الأمر مشابه للعام الماضي عندما توقع الجميع أن يفوز ليفربول. ما حصل مؤسف، لأني حقا أعتقد أننا أظهرنا استحقاقنا التأهل عن هذه المجموعة”.

وأضاف هوساي “لعبنا ضد ليفربول وأظهرنا أننا كنا أقوى منهم. من الواضح أنها ستكون مباراة صعبة، جميع المباريات تكون صعبة. يتوجب عليك ببساطة أن تعطي 100 بالمئة. عندما تقدم كل ما لديك، تعرف بأنها ستكون مباراة جيدة بالنسبة لك ومباراة صعبة على خصمك”.

وتابع: “عليك فقط أن تكون هادئا. وكما الحال في كل المباريات، أن نلعب بأسلوبنا. بعدها سنرى (ما سيحصل). أعتقد أن نقطة القوة الرئيسية لنابولي هي طريقة لعبه، الأسلوب الذي نلعب به في كل مباراة. يجب أن نتمتع بالثبات والتفكير بأننا نابولي وبإمكاننا التنافس مع جميع الفرق الأخرى في العالم”.

وبما أن فريق ليفربول في موقع قوة، أشار هوساي إلى أن ليفربول من “أقوى الفرق. لقد فازوا بدوري الأبطال، وبالتالي علينا احترام هذا الفريق، ما فاز به، واللاعبين الذين يلعبون معه. لكن من جهتنا لا يجب أن ننسى من نحن، بأننا نابولي وأنه في الموسم الماضي هزمنا هذا الفريق الذي فاز بدوري الأبطال”.

وأضاف “سنجعلهم يعانون صعوبات. لا يمكنهم القدوم إلى نابولي للعب بهدوء. صحيح أن مواجهة لاعبين أقوياء مثل صلاح وفيرمينو وماني وفان دايك، تشكل مسؤولية كبيرة، لكنها أيضا فرصة لنا لإظهار صفاتنا”.