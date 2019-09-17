احدث الأخبار

انفجار قرب تجمع انتخابي للرئيس الأفغاني يحصد عشرات الضحايا
أبرز المواد
 هوساي يحذر ليفربول قبل “موقعة نابولي”
أبرز المواد
  الاتصالات وتقنية المعلومات” و”هدف” يدشنان برنامجاً لتوطين 14 ألف فرصة وظيفية
أبرز المواد
 الأمير تركي بن طلال: حرصنا على أن يكون 70% من حاضري المؤتمر من المستفيدين من البيئة والزراعة في عسير
أبرز المواد
 خطر الإبادة الجماعية يهدد الروهينجا في ميانمار
أبرز المواد
 صحة حفرالباطن تفعل حملة “كن مسعفا ” لليوم العالمي للإسعافات الأولية
أبرز المواد
 الإطاحة بـ 3 وافدين قاموا بسرقات أموال من مؤسسات خاصة في الرياض
أبرز المواد
 “رصد” تطالب باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية أطفال اليمن من انتهاكات ميليشيا الحوثي
أبرز المواد
 أبرز المباريات العربية والعالمية اليوم الثلاثاء
أبرز المواد
 ديوان المظالم: القضاء الإداري بالمملكة قضاء مستقل يبسط رقابته على كافة الأجهزة الإدارية
أبرز المواد
 كوب الشاي.. ماذا يفعل بدماغ الإنسان؟
أبرز المواد
 هل يستلزم إصدار أو تجديد جواز سفر الزوجة سداد المخالفات المرورية؟.. أبشر يوضح
أبرز المواد
انفجار قرب تجمع انتخابي للرئيس الأفغاني يحصد عشرات الضحايا

انفجار قرب تجمع انتخابي للرئيس الأفغاني يحصد عشرات الضحايا

أبرز المواد
هوساي يحذر ليفربول قبل “موقعة نابولي”

هوساي يحذر ليفربول قبل “موقعة نابولي”

أبرز المواد
 الاتصالات وتقنية المعلومات” و”هدف” يدشنان برنامجاً لتوطين 14 ألف فرصة وظيفية

 الاتصالات وتقنية المعلومات” و”هدف” يدشنان برنامجاً لتوطين 14 ألف فرصة وظيفية

أبرز المواد
الأمير تركي بن طلال: حرصنا على أن يكون 70% من حاضري المؤتمر من المستفيدين من البيئة والزراعة في عسير

الأمير تركي بن طلال: حرصنا على أن يكون 70% من حاضري المؤتمر من المستفيدين من البيئة والزراعة في عسير

أبرز المواد

انفجار قرب تجمع انتخابي للرئيس الأفغاني يحصد عشرات الضحايا

انفجار قرب تجمع انتخابي للرئيس الأفغاني يحصد عشرات الضحايا
http://almnatiq.net/?p=774282
المناطق - وكالات

قال مسؤول طبي في أفغانستان إن 24 شخصا قتلوا، كما أصيب 31 آخرون، بالقرب من تجمع انتخابي للرئيس الأفغاني أشرف غني في إقليم باروان بوسط البلاد، الثلاثاء.

وذكر عبد القاسم سانجين، مدير المستشفى الإقليمي “من بين الضحايا نساء وأطفال ومعظمهم مدنيون على ما يبدو. سيارات الإسعاف لا تزال تعمل وعدد الضحايا قد يرتفع”.

وتابع أن “الرئيس لم يصب في الانفجار”، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها بعد.

والأسبوع الماضي، هز انفجار ضخم العاصمة الأفغانية، مخلفا مقتل أشخاص وإصابة آخرين، فيما أعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن التفجير، الذي وقع بالقرب من حي يضم السفارة الأميركية.

وتسلط هذه الهجمات الضوء على توقعات بتصاعد العنف، بعدما ألغى الرئيس الأميركي دونالد ترامب فجأة المحادثات مع طالبان، التي كانت تهدف لسحب القوات الأمريكية وإنهاء 18 عاما من الحرب في أفغانستان.

وقال ترامب “لقد انتهت تماما.. من ناحيتي انتهت”.

وأجرى دبلوماسيون أميركيون محادثات مع ممثلين لحركة طالبان منذ أشهر، بهدف التوصل إلى خطة تهدف لسحب آلاف القوات الأميركية مقابل ضمانات أمنية من طالبان.

روابط ذات صلة

هوساي يحذر ليفربول قبل “موقعة نابولي”

هوساي يحذر ليفربول قبل “موقعة نابولي”
 الاتصالات وتقنية المعلومات” و”هدف” يدشنان برنامجاً لتوطين 14 ألف فرصة وظيفية

 الاتصالات وتقنية المعلومات” و”هدف” يدشنان برنامجاً لتوطين 14 ألف فرصة وظيفية
الأمير تركي بن طلال: حرصنا على أن يكون 70% من حاضري المؤتمر من المستفيدين من البيئة والزراعة في عسير

الأمير تركي بن طلال: حرصنا على أن يكون 70% من حاضري المؤتمر من المستفيدين من البيئة والزراعة في عسير

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*