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 “المالية”: توصية صندوق النقد لرفع الضريبة المضافة ليست إلزامية وتعود لظروف الدولة ومصالحها

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 “المالية”: توصية صندوق النقد لرفع الضريبة المضافة ليست إلزامية وتعود لظروف الدولة ومصالحها

 “المالية”: توصية صندوق النقد لرفع الضريبة المضافة ليست إلزامية وتعود لظروف الدولة ومصالحها
http://almnatiq.net/?p=774288
المناطق - الرياض

قال مساعد وزير المالية للشؤون المالية الدولية والسياسات المالية في السعودية، عبدالعزيز الرشيد، إن توصية صندوق النقد الدولي لرفع ضريبة القيمة المضافة إلى 10% تبقى مجرد توصية وهي ليست إلزامية.

وبين في تصريح لقناة “سي إن بي سي عربية”، أن الصندوق يضع توصيات دائمة للدول ومسألة تطبيق هذه التوصيات يخضع لتقديرات الدول ومصالحها وظروفها الاقتصادية والمالية.

وأضاف أن ضريبة القيمة المضافة طبقت عن طريق توافق على مستوى مجلس التعاون الخليجي ولم يتم تطبيقها عن طريق قرارات محلية بحتة، مبينا أن تطبيق الضريبة يخضع لالتزامات دولية.

 

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