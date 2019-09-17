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إيران توجه اتهامات بالتجسس لـ 3 أستراليين معتقلين على أراضيها

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إيران توجه اتهامات بالتجسس لـ 3 أستراليين معتقلين على أراضيها

إيران توجه اتهامات بالتجسس لـ 3 أستراليين معتقلين على أراضيها
http://almnatiq.net/?p=774291
المناطق - وكالات

وجهت إيران اتهامات بالتجسس ل 3 أستراليين معتقلين على أراضيها، وذلك بعد أن أعلنت أستراليا، الأربعاء، أن ثلاثة من رعاياها معتقلون في إيران، في نبأ يأتي بعد كشف دول غربية عدة عن سلسلة اعتقالات لمواطنيها في طهران.

وقال متحدث باسم الحكومة الأسترالية لوكالة فرانس برس إن “وزارة الخارجية والتجارة توفر مساعدة قنصلية لعائلات ثلاثة أستراليين معتقلين في إيران”. ورفض المصدر الإدلاء بمزيد من التفاصيل “حرصاً على خصوصية المعتقلين”.

وكانت صحيفة التايمز اللندنية قالت في وقت سابق، إن السلطات الإيرانية تحتجز امرأتين بريطانيتين-أستراليتين في سجن إيفين في طهران.

وبحسب شبكة التلفزيون الأسترالية العامة “إيه بي سي” فإن السلطات الإيرانية احتجزت أيضاً صديق إحدى هاتين المرأتين وهو رجل أسترالي.

وجاء الإعلان عن توقيف الثلاثي الأسترالي بعد أن أعلن بلدهم أنه سينضم إلى مهمة تقودها الولايات المتحدة لحماية الشحن البحري عبر مضيق هرمز.

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