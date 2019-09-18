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بيكسل 4.. تحديد الموعد الرسمي لكشف هاتف “غوغل” المنتظر

بيكسل 4.. تحديد الموعد الرسمي لكشف هاتف “غوغل” المنتظر
http://almnatiq.net/?p=774299
المناطق - وكالات

تقدم “غوغل” مجموعتها الجديدة من المنتجات بما قد يشمل هاتفها الذكي الجديد “بيكسل 4″، خلال حدث تنظمه الشهر المقبل في نيويورك، وفق ما أعلنت المجموعة الاثنين.

وفي رسالة مقتضبة حصلت عليها وكالة فرانس برس، دعت المجموعة العملاقة في مجال الإنترنت وسائل الإعلام إلى “الحضور لمعاينة جديد غوغل في 15 أكتوبر”.

ويُرجح أن يكون المنتج الأبرز في هذا الحدث هاتف “بيكسل 4” الذكي، الذي يمكن استخدامه جزئيا من دون اللمس، بمجرد القيام بحركات في اليد يرصدها نظام استشعار.

وبحسب تفاصيل كشفت عنها المجموعة الأميركية العملاقة في نهاية يوليو، يمكن فتح القفل على الجهاز من خلال خاصية التعرف إلى الوجه، غير أن “غوغل” لن تنقل البيانات الشخصية المرتبطة بهذه الخاصية إلى خدمات أخرى.

ومن شأن دمج تقنية مسماة “سولي”، وهو رادار يعمل فريق “بيكسل” على تطويره منذ خمس سنوات، أن يشكل الابتكار الرئيسي في هذا الجهاز الجديد.

كذلك تكشف “غوغل” في الحدث المنتظر منتصف الشهر المقبل عن منتجات أخرى بينها جهاز الكمبيوتر المحمول “بيكسل بوك” الذي أطلقته في 2017.

ويأتي إعلان “غوغل” بعدما كشفت منافستها “آبل” الثلاثاء الماضي عن مجموعتها الجديدة من هواتف “آي فون” والجيل الجديد من أجهزة “آي باد” اللوحية وساعة “آبل ووتش” الذكية.

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