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مدير شرطة منطقة الجوف يستقبل طلاب من مدرسة سما الإبداع بمدينة سكاكا
http://almnatiq.net/?p=774329
المناطق - الجوف

استقبل سعادة مدير شرطة منطقة الجوف اللواء / قحاط بن محمد قحاط بمكتبه صباح هذا اليوم الثلاثاء الموافق 17/1/1441هـ قائد مدرسة سما الإبداع الأهلية بمدينة سكاكا الأستاذ : عبداللطيف بن شتيوي الضويحي ومشرف الإعلام بالمدرسة الاستاذ : محمد عبدالقادر عزايم وعدداً من طلاب المدرسة.
والطلبه وهم : عبدالعزيز جمال العنزي ، ماجد أحمد الصالح ، نزال هيثم العودة . بمناسبة (اليوم الوطني 89) الذي يصادف ٢٣-٩ من كل عام وفي بداية الزيارة عبر سعادة مدير الشرطة عن سعادته البالغة بهذه الزيارة ومقابلة أبناءه الطلاب . و إستعرض بصورة سريعة نبذه عن دور رجل الأمن في الحفاظ على الأمن ومكتسبات الوطن و دور المواطن في التعاون والتكاتف مع رجال الأمن . سائلاً المولى عز وجل ان يوفق شباب الوطن لخدمة دينهم ووطنهم في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين .
وقدم الطلاب كلمة وقصيدة عن اليوم الوطني وفي ختام الزيارة تم تقديم درع تذكاري لسعادة مدير الشرطة بهذه المناسبة الكريم
وكان ذلك بحضور سعادة نائب مدير شرطة منطقة الجوف اللواء/ محمد بن مبارك الوذيناني ومدير إدارة العلاقات العامة والإعلام المقدم/ يزيد بن سعود النومس .. هذا والله الموفق .

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