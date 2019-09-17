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جامعة الجوف تطلق نظام التدريب المطور لكل المجتمع

جامعة الجوف تطلق نظام التدريب المطور لكل المجتمع
http://almnatiq.net/?p=774330
المناطق - الجوف

أطلقت جامعة الجوف، ممثلة في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر، نظام التدريب المطوّر لجميع أفراد المجتمع، حيث أوضح عميد عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر د. إبراهيم العلي أن نظام التدريب يتيح استعراض البرامج التدريبية والتثقيفية والتوعوية وغيرها من ورش العمل والمحاضرات المقدمة من الكليات والأقسام العلمية وأعضاء هيئة التدريس، والتي تستهدف أفراد المجتمع
بشكل مباشر قبل تنفيذ البرامج بمدة لا تقل عن أسبوع لكل برنامج.

وأضاف أن العمل بنظام التدريب، سيتم من خلال لجان خدمة المجتمع بالكليات، وتزويد العمادة بجميع البرامج المقترح تنفيذها لأفراد
المجتمع بمدة كافية لإعلانها للجميع، مشيراً إلى أن النظام يتيح أيضاً إنشاء حساب لجميع المستخدمين والمستفيدين من أفراد المجتمع إلكترونياً، ومن خلاله يتم استعراض التوصيف الكامل للبرامج والمحاضرات (المكان، الوقت، اليوم، أهداف البرنامج، مخرجات
البرنامج، متطلبات البرنامج، رسوم البرنامج للبرامج التدريبية المتميزة، إمكانية التواصل مع العمادة من خلال النظام وإرسال الرسائل الجماعية، وإصدار الشهادات الإلكترونية للحضور بعد تقييم البرنامج).

ونوه بأن النظام يعمل على إتاحة عملية السجل التدريبي لجميع المستفيدين، بحيث يمكن الرجوع لسجل البرنامج الذي سبق حضوره للحصول على مختصر المادة العلمية، والشهادة الإلكترونية وبيانات البرنامج ونبذة عن مقدم البرنامج.

وأكد عميد عمادة خدمة المجتمع، أن نظام التدريب المطوّر سيساهم في التعرّف على الاحتياجات التدريبية لأفراد وفئات المجتمع بشكل مباشر (الأشخاص ذوي الإعاقة، المتقاعدين، الشباب، والباحثين عن عمل، وغيرهم ممن يرغب بتطوير مهاراته وقدراته)، وكذلك تلبية الاحتياجات لجميع الفئات.
ويمكن زيارة النظام واستخدامه عبر الرابط التالي
http://mps.ju.edu.sa/JUSocietyServices/juPublic/publicCourseSearch.xhtml

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