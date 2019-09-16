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بمناسبة اليوم العالمي لصيدلي السعودي.. صحة القريات تقيم فعالية بعنوان ” صحتك أجمل”

بمناسبة اليوم العالمي لصيدلي السعودي.. صحة القريات تقيم فعالية بعنوان ” صحتك أجمل”

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بمناسبة اليوم العالمي لصيدلي السعودي.. صحة القريات تقيم فعالية بعنوان ” صحتك أجمل”

بمناسبة اليوم العالمي لصيدلي السعودي.. صحة القريات تقيم فعالية بعنوان ” صحتك أجمل”
http://almnatiq.net/?p=774331
المناطق - الجوف

تزامناً مع اليوم العالمي لصيدلي السعودي صحة القريات تطلق حملة توعوية بالسلامة العامة في المنتجات التجميلية تحت شعار ” صحتك أجمل” وذلك في القريات مول ، استهدفت الحملة النساء بمختلف الأعمار ، لتوعية بسلامة منتجات التجميل والطرق الصحيحة لاستخدامها ،بالإضافة للمستحضرات الدوائية المستخدمة بهدف تجميلي .
تهدف الحملة للتعريف بالمستحضرات التجميلية من ناحية التركيب الكيميائي والأشكال الصيدلانية, والتطرق كذلك لحالات التسمم من مستحضرات التجميل وأثر الاستخدام الخاطئ على صحة الأفراد والنظام الصحي بشكل عام. كما تشدد على تصحيح أهم المفاهيم الخاطئة في استخدام الأدوية بغرض تجميلي ونفي أهم الشائعات المتداولة فيما يتعلق بمستحضرات التجميل واستخداماتها لرفع الوعي العام لدى المجتمع المتعلق بمستحضرات التجميل والأدوية المستخدمة بهدف تجميلي.

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