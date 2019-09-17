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أمانة الاحساء: تركيب 115 ( حاوية مخفية ) بمشروع تحسين المشهد الحضري

أمانة الاحساء: تركيب 115 ( حاوية مخفية ) بمشروع تحسين المشهد الحضري
http://almnatiq.net/?p=774338
الاحساء - المناطق

كشف أمين الاحساء المهندس عادل بن محمد الملحم عن ان الأمانة ممثلة في وكالة الخدمات ” الإدارة العامة للنظافة ” تستعد لتنفيذ اعمالها للمرحلة الرابعة من مشروع تركيب حاويات النفايات ( الهيدروليكية المخفية ) في الطرقات الرئيسية حيث سيتم في هذه المرحلة تركيب 40 حاوية ، مشيراً الى ان ذلك يأتي ضمن مشاريع مبادرات برنامج التحول الوطني 2020 وانطلاقاً من مبادرة وزارة الشؤون البلدية والقروية لإزالة مظاهر التلوث وتحسين المشهد الحضري .
وأوضح الملحم ان الأمانة قامت بإطلاق المرحلة التجريبية للمشروع في العام 2015 بتركيب 15 حاوية بهدف دراسة مؤشرات نجاح المبادرة والإيجابيات المنطوية عليها وتعزيز تلك الإيجابيات ، وصولاً الى تطبيق أنظمة متطورة ومستحدثة للعناصر والوسائل التشغيلية التي تقوم عليها أعمال النظافة العامة والمحافظة على البيئة ، وبعد التأكد من جدواها وإمكانية صيانة الحاويات وتخصيص جدولة تنفيذية يومية لرفع النفايات منها ، تم انجاز المرحلة الثانية من المشروع بتركيب 30 حاوية والاعمال جارية لانهاء المرحلة الثالثة بتركيب 30 حاوية أخرى ليصبح مجموعها ” 115 حاوية هيدروليكية مخفية ” .
وأضاف الملحم .. السعة الاستيعابية للحاوية الواحدة تبلغ 1100 لتر من النفايات ” بما يعادل مرتين ونصف المرة للسعة الاستيعابية للحاويات التقليدية ” وتمتاز الحاوية الهيدروليكية عن الحاويات التقليدية الأخرى بالتخلص من الروائح الصادرة من الحاويات ، كماانها تُسهم في المحافظة على صحة البيئة وتمنع تجمع الحشرات والتلوث البيئي كونها مغلقة وأرضية ، ومناسبة أيضاً للمظهر العام لنقاط تجميع النفايات .

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