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الهيئة الملكية بالجبيل تنظم أكثر من (24) فعالية ابتهاجاً باليوم الــ (89)

الهيئة الملكية بالجبيل تنظم أكثر من (24) فعالية ابتهاجاً باليوم الــ (89)
http://almnatiq.net/?p=774339
الجبيل الصناعية - المناطق

أكملت الهيئة الملكية بالجبيل استعداداتها لتنظيم احتفالات مدينة الجبيل الصناعية باليوم الوطني الــ (89) وذلك بالتعاون مع لجنة المناسبات بمحافظة الجبيل وعددٍ من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، حيث أعلنت يوم أمس عن برامجها وفعالياتها التي ستنطلق يوم الجمعة القادم – بإذن الله – وتستمر حتى يوم الاثنين 24/1/1441هـ الموافق 23/9/2019م.

من جانبه أوضح مدير إدارة الخدمات الاجتماعية الأستاذ خلف بن ناصر الشمري أن الفعاليات ستقام على مدى أربعة أيام متواصلة خلال الفترة من 21- 24/1/1441هـ الموافق 20-23/9/2019 م، حيث ستشمل على برامج وأنشطة متنوعة في أماكن متعددة تستهدف كافة شرائح المجتمع.

وأضاف الأستاذ الشمري أن الفعاليات ستقام بمركز الملك عبدالله الحضاري وقاعة المؤتمرات بالفناتير، ومجمع غاليريا، وشاطئ الفناتير الجنوبي، بالإضافة لمركز المدينة .

وأفاد الشمري أن اللجنة لمنظمة أعدت أكثر من (24) فعالية من أبرزها فعالية “الأوبريت الوطني” بمشاركة عدداً من الفنانين الخليجين، وفعالية “الكرنفال الوطني” التي ستضم ( 8) أركان متنوعة بمركز الملك عبدالله الحضاري، وفعالية “المسيرة الوطنية” التي ستجوب شوارع مدينة الجبيل الصناعية بالسيارات الكلاسيكية والعسكرية، والدبابات النارية، والخيالة، والدراجات الهوائية وطلاب الكشافة.

كما سيحتضن مجمع غاليريا مول “فعاليات وطنية” تشمل عدة أركان تفاعلية، وفلكوريات شعبية، وستستضيف قاعة المؤتمرات بالفناتير فعالية “مسرحية الخزنة “التي ستقدم بمشاركة عدد من الممثلين السعوديين بقالب كوميدي، كما سيستعرض الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد عددًا من “عروض السيارات اللاسلكية”، كما ستقام فعالية “مرسم جسفت الجبيل” بمركز الملك عبدالله الحضاري، وسيحتضن شاطئ الفناتير الجنوبي عددًا من “العروض البحرية” التي ستشمل على المسيرة البحرية، والقوارب الشراعية، والباراشوت، والفلاي بورد.

هذا ويأتي تنظيم هذه الفعاليات حرصاً من الهيئة الملكية بالجبيل على الاحتفاء باليوم الوطني الــ (89) للمملكة العربية السعودية، واستثمار هذه المناسبة في تنمية الحس الوطني وتعزيز الانتماء والولاء للوطن الغالي.

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