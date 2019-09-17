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بلدية القطيف تضبط 40 طن أرز فاسد معد للبيع في أحد المستودعات

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بلدية القطيف تضبط 40 طن أرز فاسد معد للبيع في أحد المستودعات

بلدية القطيف تضبط 40 طن أرز فاسد معد للبيع في أحد المستودعات
http://almnatiq.net/?p=774340
القطيف - المناطق

كشفت بلدية محافظة القطيف عن ضبط مراقبي البلدية لأكثر من 1008 كيساً للأرز الفاسد غير الصالح للاستهلاك الآدمي بأحد المستودعات في المحافظة، وذلك ضمن حملة الرقابة البلدية.

وأوضح رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس محمد بن عبد المحسن الحسيني أن الكمية المضبوطة تقدر بـ 40 طن تقريبا كانت معدة للبيع، و تم ضبطها خلال الجولات الميدانية التي تقوم بها البلدية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

وعزا سبب اتلافها لأنها فاسدة وغير صالحة للاستهلاك، وذلك بسبب عدم مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة لاحتواها على حشرات حية وميتة، مؤكدا بأن الحملات التفتيشية مستمرة على مدار العام، وسيتم تطبيق اللوائح الجزائية بحق أي مخالف.

وقال أن البلدية تحرص على صحة وسلامة الأغذية من خلال الجولات التفتيشية التي يقوم بها المراقبون ميدانيا، مشددا على تطبيق الإجراءات النظامية بحق من تثبت مخالفته، وأن صحة المواطنين والمقيمين لن يتم التهاون فيها.

وأضاف أن الزيارات تأتي ضمن البرنامج المكثف الذي تعمل عليه بلدية المحافظة طوال العام، للاهتمام بالنظافة والصحة العامة في جميع مدن وبلدات المحافظة، مشيرا إلى حرص البلدية على صحة وسلامة الأغذية من خلال الجولات التفتيشية التي يقوم بها المراقبون ميدانيا، مشددا على تطبيق الإجراءات النظامية بحق من تثبت مخالفته، داعياً المواطنين إلى الالتفات إلى ما يقدم لهم، وذلك بالتأكد من تاريخ السلعة حفاظاً على سلامتهم وسلامة عائلاتهم، مهيبا بالجميع للإبلاغ عن المخالفات البلدية من خلال مركز 940

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