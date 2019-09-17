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تحالف رصد اليمني : الميليشيا الحوثية الإرهابية قتلت 14 ألف مدني منذ بدء الانقلاب

تحالف رصد اليمني : الميليشيا الحوثية الإرهابية قتلت 14 ألف مدني منذ بدء الانقلاب
http://almnatiq.net/?p=774341
المناطق - واس

أكد عضو التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان (تحالف رصد) باسم العبسي أن ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران قتلت 14 ألف مدني يمني.
وقال العبسي في كلمة للتحالف أمام مجلس حقوق الإنسان المنعقد في جنيف إن الوضع الإنساني في اليمن يزداد توترًا مع استمرار سيطرة الانقلابيين على العاصمة وسعيهم المستمر لفتح جبهات قتالية جديدة على امتداد الجمهورية اليمنية.
وأضاف : “أنه خلال أربع سنوات منذ الانقلاب قتلت الميليشيا أكثر من 14000 مدني، بينهم أطفال ونساء ومسنين بالقنص وزراعة الألغام وعمليات الإعدام غير المشروعة والموت تحت التعذيب، كما يوجد أكثر من 3500 معتقل في سجون الميليشيا ” .
وأوضح أن الميليشيا الحوثية أوغلت بالاعتداء على كل مرافق الدولة، فدمرت البنية التحتية والممتلكات الخاصة والعامة، وفجرت المنازل ودور العبادة، وانتهكت الطفولة من خلال التجنيد الإجباري والقتل والتشويه وحرمان الأطفال من التعليم والصحة، ما يعطل عملية التنمية ويتعارض وأهداف مجلس حقوق الإنسان في تعزيز الحق في التنمية المستدامة.
وطالب مجلس حقوق الإنسان بمضاعفة الجهود للضغط على الميليشيا لتنفيذ قرارات المجلس المتعلقة باليمن وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 2216 والالتزام بمبادئ القانون الدولي الإنساني واتفاقيات حقوق الإنسان، والوقف الفوري للهجمات العشوائية ضد السكان والأعيان المدنية، والتوقف فورًا عن زراعة الألغام بمختلف أنواعها.

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