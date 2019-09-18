وزارة الدفاع: سنعرض أدلة تورط إيران

وزارة الدفاع: سنعرض أدلة تورط إيران

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وزارة الدفاع: سنعرض أدلة تورط إيران

وزارة الدفاع: سنعرض أدلة تورط إيران
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المناطق - الرياض

أعلنت وزارة الدفاع أنها ستعقد مؤتمرا صحفيا، مساء اليوم الأربعاء، تكشف من خلاله أدلة تؤكد تورط إيران في الاعتداء التخريبي الذي استهدف منشأتي شركة أرامكوا في السعودية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع أنه سيتم عرض الأسلحة الإيرانية المستخدمة في الهجوم على معملي أرامكو.

وكان الملك سلمان بن عبد العزيز قد جدد التأكيد على قدرة المملكة على التعامل مع آثار الاعتداء التخريبي.

وقال الملك سلمان، خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء السعودي، أمس الثلاثاء، إن مثل هذه الاعتداءات الجبانة “لا تستهدف المنشآت الحيوية للمملكة فحسب، إنما تستهدف إمدادات النفط العالمية، وتهدد استقرار الاقتصاد العالمي”، حسب تغريدات نشرتها وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأعرب الملك سلمان عن الشكر والتقدير لقادة الدول الشقيقة والصديقة ومسؤولي الدول والمنظمات الإقليمية والدولية، وكل من عبر عن إدانة الاعتداء التخريبي.

 

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