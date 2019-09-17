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الكويت تجدد تضامنها .. “نقف ضد كل ما يمس أمن المملكة”

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الكويت تجدد تضامنها .. “نقف ضد كل ما يمس أمن المملكة”

الكويت تجدد تضامنها .. “نقف ضد كل ما يمس أمن المملكة”
http://almnatiq.net/?p=774355
المناطق - وكالات

جددت الكويت اليوم الثلاثاء تضامنها مع المملكة العربية السعودية، مؤكدة أنها تقف ضد كل ما يمس أمن واستقرار المملكة.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن وزير الخارجية ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الكويتي بالإنابة صباح خالد الحمد الصباح، تأكيده على استنكار الكويت وإدانتها للاعتداء الذي استهدف منشأتي أرامكو.

وأكد وزير الخارجية خلال لقائه قيادات عدد من قطاعات القوات المسلحة الكويتية برئاسة رئيس الأركان، ضرورة ممارسة أقصى درجات الحذر والیقظة والاستعداد لمواجھة أي أحداث تؤدي إلى زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد، مھیباً بقادة ورجال القوات المسلحة الكویتیة مضاعفة الجھد والسھر للدفاع عن البلاد من أي مخاطر محتملة.

إلى ذلك، أفادت الوكالة بأن الاجتماع استعرض الأوضاع والتطورات الراهنة وتداعياتها الخطيرة على المنطقة.

وكان ولي عهد الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أكد في اتصال هاتفي مع ولي عهد السعودية، الأمير محمد بن سلمان، مساء الإثنين، إدانته للعمل التخريبي الذي استهدف معملين لأرامكو في بقيق وخريص، مؤكداً تضامن الكويت مع المملكة في مواجهة هذه الهجمات.

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