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صندوق تنمية الموارد البشرية والمعهد العالي السعودي الياباني للسيارات يبحثان تطوير الشراكة لدعم وتمكين الشباب الملتحقين في المعهد

صندوق تنمية الموارد البشرية والمعهد العالي السعودي الياباني للسيارات يبحثان تطوير الشراكة لدعم وتمكين الشباب الملتحقين في المعهد
http://almnatiq.net/?p=774370
المناطق - الرياض

بحث مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) الدكتور محمد بن أحمد السديري؛ والمدير التنفيذي للمعهد العالي السعودي الياباني للسيارات الأستاذ سالم بن حسن الاسمري؛ تطوير وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجهتين وآليات وأساليب الدعم التي يقدمها الصندوق للمعهد؛ بما يخدم الشباب السعودي المتدربين في المعهد.

وأكد الدكتور السديري أثناء اللقاء أن الصندوق يعمل وفق شراكة فاعلة وتعاون مع كثير من القطاعات الحكومية والخاصة ومنها المعهد؛ سعيا إلى تخفيز مشاركة أبناء وبنات الوطن في سوق العمل في بيئات منتجة ومستقرة وآمنة.

وأشار الدكتور السديري إلى أن الصندوق يسعى إلى تقديم صناعة تدريبية مميزة ومتطورة مع المعهد؛ لرفع مستوى الملتحقين والمتدربين ليصبحوا رواد أعمال في مجالات مراكز صيانة السيارات.

من جانبه قال مدير عام المعهد؛ إن الصندوق شريك أساسي للمعهد من خلال أوجه الدعم التي يقدمها للشباب السعودي؛ وقال:” نتطلع إلى تطوير التعاون خلال الفترات المقبلة؛ بما يحقق التطلعات”.

وشاهد الدكتور السديري في جولة بالمعهد رافقه فيها مدير عام المعهد وعددا من المسؤولين في الجهتين؛ مباني وورش التدريب والمكونة من ورشتين يوجد بها اكثر من 100 سيارة تدريب والفصول التدريبية وتشمل قسم الكهرباء؛ وقسم أجزاء نقل الحركة؛ بالإضافة إلى فصول اللغة الانجليزية ومكاتب التدريب واللقاء ببعض الطلاب والاستماع لهم.

 

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