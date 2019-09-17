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أمير جازان بالنيابة يطلع على التقرير السنوي لخدمات المياه بالمنطقة

أمير جازان بالنيابة يطلع على التقرير السنوي لخدمات المياه بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=774375
جازان - فضة عطيف

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة في مكتبه بالإمارة اليوم , الرئيس التشغيلي للقطاع الجنوبي لخدمات المياه المهندس عبدالله بن سعيد العمري, ومدير عام خدمات المياه بالمنطقة المهندس بندر بن ناصر جبر, وعددا من منسوبي الإدارة.
واطّلع سموه خلال اللقاء على التقرير السنوي عن إجازات الإدارة العامة لخدمات المياه بجازان والخاص بالمشروعات التي نفذتها الإدارة خلال العام الماضي 2018م، التي جرى تنفيذها في مجالات المياه ، والصرف الصحي، وغيرها من المجالات التابعة لها، إلى جانب العديد من الأعمال التي تنفذها الإدارة العامة لخدمات المياه بجازان من أعمال وجهود لإيصال خدماتها للمواطن والمقيم بمختلف محافظات ومراكز وقرى المنطقة وفق أفضل وأعلى المستويات.

وأعرب سمو أمير منطقة جازان بالنيابة عن سعادته بما استمع إليه، وما تضمنه التقرير من إنجازات وخدمات، موجهاً بمضاعفة الجهود ، سائلاً الله تعالى العون والتوفيق للجميع.

 

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