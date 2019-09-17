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وزير العمل يزور ملتقى لقاءات “هدف” في جدة ويطلع على مسارات التدريب والإرشاد المهني واللقاءات الوظيفية

وزير العمل يزور ملتقى لقاءات “هدف” في جدة ويطلع على مسارات التدريب والإرشاد المهني واللقاءات الوظيفية

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وزير العمل يزور ملتقى لقاءات “هدف” في جدة ويطلع على مسارات التدريب والإرشاد المهني واللقاءات الوظيفية

وزير العمل يزور ملتقى لقاءات “هدف” في جدة ويطلع على مسارات التدريب والإرشاد المهني واللقاءات الوظيفية
http://almnatiq.net/?p=774379
المناطق - الرياض

زار معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، اليوم ( الثلاثاء) ملتقى لقاءات جدة 2019، الذي ينظمه “هدف” في مركز جدة للمنتديات والفعاليات.

وتجول معالي الوزير خلال الزيارة التي رافقه فيها  مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية الدكتور محمد بن أحمد السديري، على أجنحة الملتقى، مطلعا على الخدمات والبرامج والمبادرات التي يقدمها الصندوق للمستفيدين من الأفراد وأصحاب المنشآت.

كما استمع معاليه إلى شرح موسع عن الفعاليات والأنشطة المصاحبة لأعمال الملتقى، والتي تضم معـرض لتوظيـف الباحثيـن والباحثـات عـن العمـل في المنشآت المشـاركة في الملتقى، وورش عمل توعوية للمشاركين، بالإضافة إلى مجموعة من المحاضرات والندوات التخصصية المختلفة.

كما شاهد الوزير ، الدورات والبرامج التدريبية المنعقدة على أرض الملتقى والموجهة لأصحاب ورواد العمل، والموظفين والموظفات في القطاع الخاص، والباحثيــن والباحثــات عــن عمـل، وطـلاب المرحلـة الثانويـة فما فـوق، حيث تــم تخصيــص مســارات محــددة لــكل شــريحة مـن الشرائح، لتقديـم خدمـات مباشـرة وموجهـة لـكل فئة.

وزار المهندس الراجحي مقار انعقاد الدورات والبرامج التدريبية، حيث التقى خلالها المشاركين في الدورات، كما شاهد العروض النظرية والتطبيقية الموجهة للفئات المستفيدة من الدورات  التي قدمها مختصون في تنمية  وتطوير مهارات الموارد البشرية.

وأطلع الوزير خلال الزيارة، على جناح مهن المستقبل التي تجسد الفرص الوظيفية الواعدة في سوق العمل، كالذكاء الإصطناعي؛ وإنترنت الأشياء؛ وتطوير البرمجيات؛ وتطوير الألعاب وقواعد البيانات؛ وجودة البرمجيات؛ وإدارة وتشغيل التطبيقات والشبكات.

من الجدير بالذكر ان  ملتقى لقاءات هدف يحظى بمشـاركة عـدد مـن المختصين والمهتمين في تنميـة المـوارد البشـرية والكـوادر الوطنيـة المؤهلة وممثلـي القطـاع الخـاص، ومسؤولي الأجهزة الحكوميـة ذات العلاقـة بسـوق العمـل، بهدف التعريف عن الخدمات والتسهيلات التي يقدمها هدف.

كما يتيح ملتقى لقاءات جدة 2019 جملة من الخدمات والبرامج من أبرزها الموائمة، إلى جانب توجيه طلاب العمل للفرص الوظيفية المناسبة لهم من خلال نظام إلكتروني.

 

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