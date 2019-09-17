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المهندس الفضلي يشكر القيادة الرشيدة لإقرار مجلس الوزراء استراتيجية المؤسسة العامة للحبوب

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المهندس الفضلي يشكر القيادة الرشيدة لإقرار مجلس الوزراء استراتيجية المؤسسة العامة للحبوب

المهندس الفضلي يشكر القيادة الرشيدة لإقرار مجلس الوزراء استراتيجية المؤسسة العامة للحبوب
http://almnatiq.net/?p=774390
المناطق - واس

رفع معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – بمناسبة إقرار مجلس الوزراء في جلسته اليوم استراتيجية المؤسسة العامة للحبوب.
وأوضح المهندس الفضلي في تصريح له بهذه المناسبة، أن إقرار استراتيجية المؤسسة العامة للحبوب، يأتي انطلاقاً من حرص القيادة الحكيمة – أيدها الله – على استمرار مسيرة التنمية والتطوير التي دأبت عليها بلادنا ولله الحمد والمنة .
وأشار معاليه إلى أن استراتيجية المؤسسة العامة للحبوب تغطي قطاع الحبوب ومتطلبات الأمن الغذائي بصورة عامة وتتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 والبرامج الاستراتيجية الداعمة لها، وفي مقدمتها استراتيجية الأمن الغذائي وخطة تنفيذها التي سبق إقرارها من قبل مجلس الوزراء الموقر ، وإسناد مهمة الإشراف على تنفيذها للمؤسسة العامة للحبوب.
من جانبه أوضح معالي محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس أن الاستراتيجية تتناول إعادة صياغة وبلورة الدور المستقبلي للمؤسسة من خلال الدراسة المقارنة والتحليلية وصولاً إلى وضع استراتيجية عامة للمؤسسة تأخذ في الحسبان الأثر المؤسسي والأثر الاقتصادي والأثر على التشغيل وبناء القدرات، وبيّن أن هذه الاستراتيجية تسعى إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، من أهمها تصميم هيكل تنظيمي فعال ومرن وتطوير القوى العاملة المتخصصة والحفاظ عليها واعتماد حلول تقنية متقدمة وتعزيز قدرة القطاع على مواجهة الأزمات ضمان شفافية وموثوقية البيانات وحوكمة فعالة للقطاع .

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