20 ركنا للأسر المنتجة بصفري بيشة

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شهدت أركان الأسر المنتجة في جناح القرية الشعبية المشاركة برعاية بنك التنمية الاجتماعية بمحافظة بيشة ، ضمن فعاليات مهرجان التمور بالمحافظة، حركة تجارية نشطة وإقبالا متزايدا من الزوار للمحافظة والمتسوقين في مهرجان الصفري، منذ انطلاق فعالياته الثلاثاء الماضي.

وأتاح بنك التنمية الاجتماعية ببيشة المجال أمام أبناء وبنات بيشة للمشاركة في تقديم ما لديهم من خبرات مكتسبة من آبائهم وأجدادهم سواء في الصناعات التقليدية أو تحضير الأكلات والمشروبات الشعبية، وأنشأ لهم 20 ركنا مجهزا بكافة المستلزمات والاحتياجات اللازمة لتقديم ما لديهم وتوزيعها بينهم، وذلك من منطلق الاهتمام بدعم الأسر المنتجة والحرص على مشاركة أبناء وبنات الوطن في جميع المهرجانات الوطنية، التي تعود عليهم بالنفع والفائدة.