احدث الأخبار

20 ركنا للأسر المنتجة بصفري بيشة
منطقة عسير
 المهندس الفضلي يشكر القيادة الرشيدة لإقرار مجلس الوزراء استراتيجية المؤسسة العامة للحبوب
أبرز المواد
 سيارات اردوغان “الفاخرة” تفجر غضب الإعلام التركي وتصفه بـ”المتناقض”
أبرز المواد
 مصدر يكشف تفاصيل ما توصلت إليه تحقيقات السعودية وأمريكا بشأن هجوم أرامكو
أبرز المواد
 وزير العمل يزور ملتقى لقاءات “هدف” في جدة ويطلع على مسارات التدريب والإرشاد المهني واللقاءات الوظيفية
أبرز المواد
 أمير جازان بالنيابة يطلع على التقرير السنوي لخدمات المياه بالمنطقة
أبرز المواد
 صندوق تنمية الموارد البشرية والمعهد العالي السعودي الياباني للسيارات يبحثان تطوير الشراكة لدعم وتمكين الشباب الملتحقين في المعهد
أبرز المواد
 مجلس الوزراء يؤكد أن المملكة ستدافع عن أراضيها ومنشآتها الحيوية وأنها قادرة على الرد على تلك الأعمال أياً كان مصدرها،
أبرز المواد
 الكويت تجدد تضامنها .. “نقف ضد كل ما يمس أمن المملكة”
أبرز المواد
 بلدية القطيف تضبط 40 طن أرز فاسد معد للبيع في أحد المستودعات
المنطقة الشرقية
 الهيئة الملكية بالجبيل تنظم أكثر من (24) فعالية ابتهاجاً باليوم الــ (89)
المنطقة الشرقية
 أمانة الاحساء: تركيب 115 ( حاوية مخفية ) بمشروع تحسين المشهد الحضري
المنطقة الشرقية
20 ركنا للأسر المنتجة بصفري بيشة

20 ركنا للأسر المنتجة بصفري بيشة

منطقة عسير
المهندس الفضلي يشكر القيادة الرشيدة لإقرار مجلس الوزراء استراتيجية المؤسسة العامة للحبوب

المهندس الفضلي يشكر القيادة الرشيدة لإقرار مجلس الوزراء استراتيجية المؤسسة العامة للحبوب

أبرز المواد
سيارات اردوغان “الفاخرة” تفجر غضب الإعلام التركي وتصفه بـ”المتناقض”

سيارات اردوغان “الفاخرة” تفجر غضب الإعلام التركي وتصفه بـ”المتناقض”

أبرز المواد
مصدر يكشف تفاصيل ما توصلت إليه تحقيقات السعودية وأمريكا بشأن هجوم أرامكو

مصدر يكشف تفاصيل ما توصلت إليه تحقيقات السعودية وأمريكا بشأن هجوم أرامكو

أبرز المواد

20 ركنا للأسر المنتجة بصفري بيشة

20 ركنا للأسر المنتجة بصفري بيشة
http://almnatiq.net/?p=774393
المناطق - بيشة
شهدت أركان الأسر المنتجة في جناح القرية الشعبية المشاركة برعاية بنك التنمية الاجتماعية بمحافظة بيشة ، ضمن فعاليات مهرجان التمور بالمحافظة، حركة تجارية نشطة وإقبالا متزايدا من الزوار للمحافظة والمتسوقين في مهرجان الصفري، منذ انطلاق فعالياته الثلاثاء الماضي.
وأتاح بنك التنمية الاجتماعية ببيشة المجال أمام أبناء وبنات بيشة للمشاركة في تقديم ما لديهم من خبرات مكتسبة من آبائهم وأجدادهم سواء في الصناعات التقليدية أو تحضير الأكلات والمشروبات الشعبية، وأنشأ لهم 20 ركنا مجهزا بكافة المستلزمات والاحتياجات اللازمة لتقديم ما لديهم وتوزيعها بينهم، وذلك من منطلق الاهتمام بدعم الأسر المنتجة والحرص على مشاركة أبناء وبنات الوطن في جميع المهرجانات الوطنية، التي تعود عليهم بالنفع والفائدة.

روابط ذات صلة

الأمير تركي بن طلال: حرصنا على أن يكون 70% من حاضري المؤتمر من المستفيدين من البيئة والزراعة في عسير

الأمير تركي بن طلال: حرصنا على أن يكون 70% من حاضري المؤتمر من المستفيدين من البيئة والزراعة في عسير
مدير جامعة الملك خالد يرعى حفل استقبال الطلاب المستجدين ويكرّم المتفوقين

مدير جامعة الملك خالد يرعى حفل استقبال الطلاب المستجدين ويكرّم المتفوقين
أمانة عسير تزّين شوارع وميادين أبها استعداداً لليوم الوطني

أمانة عسير تزّين شوارع وميادين أبها استعداداً لليوم الوطني

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*