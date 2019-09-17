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جامعة جازان تنهي لمساتها على أوبريت الأهالي الوطني

جامعة جازان تنهي لمساتها على أوبريت الأهالي الوطني
http://almnatiq.net/?p=774399
جازان - فضة عطيف

تنهي جامعة جازان وضع اللمسات الأخيرة على الأوبريت الوطني “طموحنا حد السماء” الذي سيعرض في حفل أهالي المنطقة الذي تنظمه الجامعة بمناسبة اليوم الوطني، ويقام تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة، مساء الاثنين المقبل على المدرج المفتوح بالمدينة الجامعية.

وأوضح عميد شؤون الطلاب الدكتور عثمان حكمي أن العمادة وبتوجيهات معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني،  قد بدأت استعداداتها ومنذ وقت مبكر لتنظيم احتفال أهالي جازان بهذه المناسبة الوطنية المجيدة بمشاركة عمادة خدمة المجتمع وخمس إدارات داخل الجامعة، إلى جانب استقبالها للمئات من طلبات التطوع من طلبة الجامعة الراغبين في نيل شرف المساهمة في تنظيم هذا الحدث الكبير لأهالي منطقة جازان.
وأكد الحكمي أن الجامعة بمنسوبيها وطلبتها تشرف بتنظيم هذا الحدث الكبير الذي يجسد ثقة أمير منطقة جازان بالنيابة الأمير محمد بن عبدالعزيز في شباب وشابات المنطقة وقدرتهم على إدارة وتنظيم هذه المناسبة الوطنية الخالدة.
من جهته أوضح المشرف على الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأستاذ موسى محرق أن جامعة جازان تعمل على تنظيم وإخراج هذه المناسبة بما يليق بمنجزات وطننا، مضيفا أن الأوبريت يحمل اسم ” طموحنا حد السما” التي قالها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله في أحد تصريحاته الشهيرة.

وأوضح محرق أن كاتب نص الأوبريت هو الشاعر أحمد السيد عطيف ومن ألحان الفنان صالح خيري وأداء الفنان أحمد قصيري والفنان موسى معيدي، وتشرف عليه عمادة شؤون الطلاب والإدارة العامة للعلاقات والإعلام.

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