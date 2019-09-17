الأمير فيصل بن مشعل يرأس جلسة مجلس المنطقة الاولى من الدورة الثالثة

المناطق - بريدة

ترأس صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس المنطقة، اليوم، جلسة المجلس الأولى من الدورة الثالثة للعام المالي 1440/1441هـ, وذلك في قاعة اجتماعات مجلس المنطقة بمقر ديوان إمارة المنطقة في مدينة بريدة.

وأوضح أمين عام مجلس المنطقة عـسـم بن إبراهيم الرمضي أن المجلس بدأ بكلمة افتتاحية لسمو رئيس الجلسة استهلها برفع التهنئة – نيابة عن المجلس وأهالي المنطقة – لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد حفظهم الله وللشعب السعودي بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام وما بذلته كافة الجهات المعنية من جهود وما قامت به من مهام لخدمة حجاج بيت الله الحرام ضيوف الرحمن وفق خطط أمنية ووقائية وتنظيمية وخدمية ومرورية متكاملة الإعداد والتنفيذ مما مكنهم بفضل الله وتوفيقه من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة وأمن واطمئنان .

وأشار سمو أمير القصيم إلى ما تحظى به المنطقة من دعم القيادة الرشيدة لإقامة العديد من المهرجانات الزراعية والتراثية المتنوعة ، وأن نجاح هذه المهرجانات المتميزة التي فاقت التوقعات كان لها صدى وطني ودولي كبير في الترويج لمنتجات المنطقة ، وهذا يعتبر إضافة اقتصادية ناجحة ومؤشراً مهماً على تنمية الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة وإيجاد فرص العمل للشباب ، مثمناً سموه الجهود المبذولة من كافة الجهات الحكومية والمسئولين واللجان العاملة بالمنطقة والتي أوصلت هذه المهرجانات إلى هذا المستوى .

كما شكر وأشاد سموه بجهود الإدارة العامة للشئون الصحية بالمنطقة بمناسبة تحقيقها بطاقة الأداء الموزونة على مستوى المملكة، وكذلك جهود فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمناسبة تحقيق الفرع المركز الأول في مؤشر الأداء العام على مستوى المنطقة وتصدر القصيم مناطق المملكة في قرارات التوطين.

كما رحب سموه بمدير إدارة كهرباء القصيم المهندس عبدالعزيز بن محمد السعيد ومدير عام التعليم صالح بن عبدالرحمن الجاسر ومدير عام فرع وزارة الإسكان المهندس مرزوق بن علي الحربي ومدير عام فرع وزارة الشئون الإسلامية وجب بن علي العتيبي بمناسبة انضمامهم كممثلين لجهاتهم في عضوية مجلس المنطقة ومتمنياً له التوفيق والسداد.

وناقش المجلس محضر اجتماع لجنة المرافق العامة الثالث المنعقد بتاريخ 20/11/1440هـ بشأن طلب الموافقة على تنمية بعض القرى بالمنطقة مقترح تحسين وتشجير الواجهة الرئيسية لجامعة القصيم ، وإيصال الخدمات الكهربائية للمنطقة الصناعية جنوب محافظة عنيزة.

كما ناقش المجلس محضر اجتماع لجنة الصحة والعمل الاجتماعي المنعقد بتاريخ 26/12/1440هـ بشأن مقترح إنشاء دار إيواء للسجناء المفرج عنهم ، واستعرض المجلس أيضاً اتفاقية تكامل المهام وتحديد المسئوليات الموقعة بين وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة النقل.

واستكمل المجلس بعد ذلك مناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال واتخذ بشأنها التوصيات اللازمة ، وفي ختام الجلسة قدم سمو رئيس المجلس شكره لأعضاء المجلس على مداخلاتهم ومقترحاتهم وتمنى سموه التوفيق والسداد للجميع.