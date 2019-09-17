الأمير فيصل بن مشعل يكرم أمين منطقة القصيم نظير التميز في أداء عمل الأمانة بالمنطقة

المناطق - بريدة

كرم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، بحضور وكلاء إمارة المنطقة ومدراء الجهات الحكومية والأهلية وأهالي المنطقة , خلال جلسة سموه الأسبوعية بقصر التوحيد بمدينة بريدة ، اليوم , أمين منطقة القصيم المهندس محمد المجلي ووكلاء الأمانة ، نظير الجهود المتميزة في أداء عمل أمانة المنطقة.

وأشاد سمو الأمير فيصل بن مشعل بالأعمال الجليلة والبصمات الواضحة والمهنية العالية التي يقدمها أمين المنطقة وكافة زملاءه في الأمانة , معتبراً أن ما تحقق من إنجازات يعكس جهود مضاعفة قدمت من قبل الأمانة ومنسوبيها , مبدياً سعادته بما يتم بذله من جهود ستسهم في رفع مستوى وكفاءة جودة الحياة المقدمة للمواطنين بالمنطقة , داعياً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود , وأن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والآمان والنماء الدائم.

من جهته أعرب أمين منطقة القصيم المجلي عن أبلغ مشاعر الامتنان لسمو أمير منطقة القصيم على هذه اللفتة من سموه التي تظهر مدى حرصه على متابعة أداء الأمانة بمدينة بريدة وكافة محافظات ومراكز المنطقة لخدمة المواطن ودعم سموه الدائم لتكون في أقصى درجات النجاح , سائلاً المولى عز وجل أن يوفق لكل خير.