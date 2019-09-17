فعاليات متنوعة تجذب الأهالي في مهرجان وادي الدواسر السياحي

وادي الدواسر - فالح الدوسري

جذبت الفعاليات المتنوعة التي يقدمها مهرجان وادي الدواسر السياحي زوار حديقة الولامين ، الذين حرصوا على زيارة أركان المهرجان المتنوعة.

وأوضح المدير التنفيذي لمؤسسة نجمة ليالينا -الجهة المنظمة للفعاليات- ظافر بن علي الدوسري أن فعاليات المهرجان انطلقت منذ مطلع الأسبوع ، وذلك بإشراف من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ، حيث يشتمل على أركان متنوعة مثل ( الأسر المنتجة ، والمطاعم ، ومسرح طفل ، وكافيهات).

داعياً جميع أهالي محافظة وادي الدواسر إلى زيارة المهرجان والاستمتاع بالفعاليات المتنوعة ، مشيراً إلى أن المهرجان سيتخلله الاحتفال باليوم الوطني التاسع والثمانون والحفل الرسمي يوم الاثنين 24 بالاضافة الى عدة فعاليات سوف تقام يوم الثلاثاء 25.