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النادي الأدبي بتبوك يشارك الوطن فرحته بعدة فعاليات ثقافية وإعلامية

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النادي الأدبي بتبوك يشارك الوطن فرحته بعدة فعاليات ثقافية وإعلامية

النادي الأدبي بتبوك يشارك الوطن فرحته بعدة فعاليات ثقافية وإعلامية
http://almnatiq.net/?p=774471
المناطق - تبوك
ينظم النادي الأدبي بتبوك عدة فعاليات وطنية و ثقافية متنوعة على مدى ثلاثة أيام احتفاء باليوم الوطني الــ89 للمملكة تتضمن أمسيات شعرية ومحاضرات ثقافية بالإضافة إلى لقاءات إعلامية وفنية.
وتتضمن الفعاليات في اليوم الأول الاحتفال الرسمي باليوم الوطني بالإضافة إلى ندوة تحت عنوان “إعلاميات الوطن تجارب ومشاهدات” فيما يقام في اليوم الثاني للفعاليات أمسية شعرية متنوعة تحت عنوان “كرنفال الشعر” أما اليوم الثالث سيقام فيه محاضرة تحت عنوان “أمن المقدسات ورعايتها .. رؤية شعرية ” للدكتور سعيد عوض المحفوظ كما ينفذ النادي مسابقة بهذه المناسبة لأجمل قصيدة شعرية وأجمل لوحة فنية تشكيلية.
وأوضح المتحدث الإعلامي للنادي عبدالرحمن العكيمي أن النادي حرص على منح الفرصة لأبناء المنطقة للتعبير عن مشاعرهم تجاه وطنهم وقيادتهم من خلال هذه المناسبة العظيمة التي تمتزج فيها مشاعر الحب والولاء للوطن وتظهر اللحمة الوطنية بين أبنائه الذين يستلهمون فيها مسيرة إحدى أهم الحضارات الحديثة على يد الملك المؤسس وأبنائه.
بدوره أوضح رئيس النادي الدكتور نايف الجهني أن اليوم الوطني يمنح أبناءه فرصة النظر بفخر إلى ملامح توحيد البلاد الأولى على يد المؤسس الملك عبدالعزيز – رحمه الله – وصولًا إلى هذا العهد الاستثنائي.
وسأل الله تعالى في ختام حديثه أن يديم على هذا الوطن سموه وتألقه وأن يحفظه من كل سوء ويمد قادته بعونه ويسدد على طريق النور خطاهم.

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