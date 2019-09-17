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بريطانيا والمانيا تدعوان إلى “رد جماعي” على الهجمات ضد منشآت المملكة النفطية

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بريطانيا والمانيا تدعوان إلى “رد جماعي” على الهجمات ضد منشآت المملكة النفطية

http://almnatiq.net/?p=774473
المناطق - وكالات

دعت بريطانيا وألمانيا المجتمع الدولي، اليوم الثلاثاء، إلى “رد جماعي” على الهجمات التي تعرضت لها المنشآت النفطية السعودية والتي اتهمت الولايات المتحدة ايران بأنها وراءها.

وناقش رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والمستشارة الألمانية انغيلا ميركل الهجمات خلال مكالمة هاتفية، واتفقا على “ضرورة العمل معا إلى جانب الشركاء الدوليين للاتفاق على رد جماعي”، بحسب الحكومة البريطانية.

وأدت الهجمات التي ضربت السبت أكبر معمل لمعالجة النفط في بقيق وحقل خريص النفطي في شرق المملكة إلى خفض الإنتاج السعودي بمقدار 5.7 مليون برميل، أي ما يعادل ستة بالمئة من الإنتاج العالمي؛ ما تسبب بارتفاع كبير في أسعار الخام.

وحمّلت واشنطن طهران مسؤولية الهجمات.

وصرح الرئيس الأميركي دونالد ترمب ان الولايات المتحدة شبه متأكدة من وقوف إيران وراء الهجمات، مضيفا “نحن حاليا نعرف ذلك جيدا”، و”بالتأكيد سيبدو الأمر للكثيرين بأن إيران هي الفاعل”، لكن واشنطن تريد مزيدا من البراهين.

وأكد جونسون وميركل على “ضرورة تجنب المزيد من تصعيد التوتر في المنطقة”.

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