«تحفيظ وادي الدواسر » تنفذ ملتقى معلمي الحلقات السنوي 1441

وادي الدواسر - فالح الدوسري

نظمت الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم ” بصائر ” بمحافظة وادي الدواسر (ملتقى المعلمين ) وذلك بحضور رئيس الجمعية الشيخ محمد الشرافي ونائبه الشيخ عبدالله آل غلفيص وعدد من معلمي الحلقات

وبدأ اللقاء بكلمة ترحيبية من مسؤول الشؤون التعليمية بالجمعية جمعان آل عثيثر مرحباً بالضيوف ثم بين أن الجمعية في خدمة المعلمين واستقبال أفكارهم ومقترحاتهم لتطوير العمل .

بعد ذلك رحب رئيس الجمعية الشيخ محمد الشرافي بإخوانه معلمي الحلقات وشكرهم على حرصهم وبذلهم في الحلقات التي نالت ثناء المجتمع, ثم أشار إلى عدد من القضايا التي تدفع الحلقات للتطور ووجههم إلى أن يحرصوا على الجد والاجتهاد والمثابرة في مسيرتهم التعليمية لكي ينعكس ذلك على الطلاب بالفائدة القرآنية

عقب ذلك قدم رئيس الشؤون التعليمية بالجمعية جمعان آل عثيثر عرض مرئي ناقش فيه المعلمين أسباب عزوف الطلاب عن الحلقات وماهي الحلول لهذا العزوف حيث لاقى النقاش تفاعلا من المعلمين ومنسوبي الجمعية وطرح في النقاش بعض الأسئلة العامة الثقافية شارك من خلالها نائب رئيس الجمعية الشيخ عبدالله آل غلفيص ومعلمي الحلقات تخلل هذه المشاركة المكافآت التحفيزية .

وفي ختام اللقاء قدم المدير التنفيذي بالجمعية فهاد آل جحفل الشكر للمعلمين على حضورهم ، وكما قدم الشكر والثناء للعاملين بقسم الشؤون التعليمية على جهودهم التي بذلوها في خدمة كتاب الله في هذه الجمعية .