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الأمطار تزيد من جمال الطبيعة في رجال ألمع

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الأمطار تزيد من جمال الطبيعة في رجال ألمع

الأمطار تزيد من جمال الطبيعة في رجال ألمع
http://almnatiq.net/?p=774485
المناطق - واس

بعد أن ودّعت منطقة عسير الزوار والمصطافين في نهاية موسم الصيف الماضي، تحولت بوصلة السياحة إلى مناطق الاستقطاب الشتوي التي تشمل المحافظات التهامية غرب منطقة عسير (رجال ألمع ، محايل عسير ، بارق ، المجاردة).
وأصبحت تلك المحافظات وجهة جديدة للزوار والمتنزهين وهواة الرحلات البرية بعد أن اكتست حلّة خضراء، في ظل ما تشهده من استمرار لهطول الأمطار الغزيرة على معظم مراكزها وقراها ، التي رسمت لوحة ربانية من خلال تدفق مياهها عبر الجبال وتشكّلت عيونها الجارية وشلالاتها المنهمرة، بالإضافة إلى تكون الضباب ومعانقته لقمم جبالها في أوقات المساء .
وتشهد محافظات غرب منطقة عسير وسواحلها الممتدة على البحر الأحمر توافد أهالي المنطقة وزوارها خلال عطلة نهاية الأسبوع، قاصدين مناطق الدفئ حيث تتراوح درجات الحرارة فيها ما بين 20 إلى 35 درجة مئوية .
عدسة ” واس ” وثقت العديد من المشاهد الطبيعية والمناظر الخلابة خلال جولتها مطلع الأسبوع الجاري على محافظة رجال ألمع والقرى التابعة لها ، التي تكتسي هذه الأيام بغطاء أخضر مع استمرار هطول الأمطار اليومية عليها .

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