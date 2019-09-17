نائب ترامب: الجيش الأمريكي مستعد عقب الهجمات على السعودية

المناطق - وكالات

أكد مايك بينس، نائب رئيس الولايات المتحدة، أن الجيش الأمريكي في حالة “استعداد” عقب الهجمات على معملين لشركة “أرامكو” السعودية.

وأضاف بينس في كلمة له، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تقوم بتقييم الأدلة بشأن الهجمات على منشأتي “أرامكو” في بقيق وهجرة خريص، وأن واشنطن على أهبة الاستعداد للدفاع عن مصالحها وحلفائها في الشرق الأوسط.

وكشف بينس أن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، توجه إلى الرياض اليوم.

وجدد بينس موقف واشنطن التي تتهم إيران بالوقوف وراء الهجوم، قائلا إنه “إذا نفذت إيران هجمات السبت للضغط على الرئيس الأمريكي كي يتراجع عن العقوبات التي تفرضها واشنطن على طهران، فسوف تفشل”.